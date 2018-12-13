法律諮詢？ 人妻初見律師就在辦公室嘿咻 鬧出人命

2018年12月13日 13:44 中時 蔡依珍

葛姓婦人2年前因法律諮詢找上曾姓律師，沒想到天雷勾動地火，初次見面的2人就在律師事務所嘿咻，事後更2度發生關係致葛婦懷孕，直到隔年3月葛夫從妻子手機通話紀錄發現被戴綠帽，怒告通姦，曾男一度辯稱不知葛婦已婚，但對話紀錄露餡，桃檢依妨害家庭罪嫌起訴2人。飛來的艷福變成大麻煩。

34歲葛姓婦人2014年5月和許姓丈夫結婚，婚後不到2年，就因向32歲的曾姓律師法律諮詢，初次見面當晚就和律師在辦公室發生關係，曾男事後發現葛婦已婚，2016年6月下旬仍和她嘿咻，還內射導致葛婦懷有身孕，3個月後2人又上摩鐵滾床，直到去年3月，許姓丈夫查看妻子手機，發現2人通訊軟體Line的對話紀錄，才知被戴綠帽，怒告2人通姦，雙方並於3月底離婚。

(示意圖)

曾姓律師一度辯稱不知葛婦已婚，但檢方發現，曾男在2人相識10天後，就傳訊息給葛婦：「這樣對妳老公很壞心嗎？」、「結婚了怎麼還喜歡我」、「很可惜妳結婚了」，還稱「妳的已婚身分真的是棘手難題，被抓到的話後果很嚴重」，甚至在葛婦懷孕後說：「妳能在肚子浮出來前，說服妳先生完成離婚登記手續？」

曾男見百口莫辯，才改口坦承4月底就知道葛婦已婚，還在葛婦懷孕後，要求她拿掉小孩、離婚，雙方才能繼續交往，檢方輔以葛婦婦產科就醫紀錄、雙方的對話紀錄，將2人依妨害家庭罪嫌起訴。

另曾男因官司纏身有意疏遠離婚後的葛女，引發葛女不滿，趁曾男在桃園市政府的法律諮詢中心服務時，偽裝民眾混入談判，發現遭曾男錄音，氣的怒摔曾男手機、還持水杯潑向走出諮詢室的曾男，遭曾男提告，葛女一度辯稱是搶手機不小心摔到，但黃姓輪值人員證稱聲響很大，「一聽就知道是摔的」，且遭潑水時在場還有其他5位民眾，桃檢依毀損、公然侮辱罪嫌起訴葛女。

(中時 )