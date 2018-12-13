影》鈕承澤遭控「不舉仍指交」 苦苓曝他真實心理：毛骨悚然

苦苓直指鈕承澤沒肉體快感仍堅持指侵，真實心態非感情而是權力關係，這樣的心態讓人毛骨悚然。(中時資料照片)

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中時電子報
苦苓、李文、欣西亞等人談鈕承澤案。

曾執導《艋舺》、《軍中樂園》等名作的52歲導演鈕承澤，日前驚爆涉嫌性侵女性工作人員，受害人事後報警，並指控他因為不舉改以指交性侵得逞，驗傷單也顯示女方下體有嚴重撕裂傷，全案已由台北地檢署偵辦中，而鈕承澤應訊後接受訪問，除表示愛慕受害人之外，還說喝醉忘記細節，引發網友怒火，而兩性作家苦苓在節目上表示指侵不會獲得肉體上的快感，然鈕承澤卻堅持這麼做，曝他真實心態讓人「毛骨悚然」。

昨苦苓、李文、欣西亞等人上《新聞挖挖哇》節目，討論了鈕承澤涉性侵案，李文分析他堅持指侵的動機就是「佔有這個女人」，心理上有問題應該尋求醫師協助，苦苓則直言，性侵不是感情關係而是權力關係，真實心態是「我要入侵你」，並要受害人清楚知道彼此就是這種(權力)關係。

而很多人即使身體無法實際獲得快感，但仍藉由器具協助好讓心理得到滿足，苦苓表示鈕承澤最大的錯誤，就是把跟被害人之間的關係說成是男女朋友，好硬抝女方是自願的，痛批：「女生最恨的就是這個」，而這樣的說法完全不能被原諒。

兩性作家欣西亞則把鈕承澤案拿來跟秦偉案相比，表示秦偉當初把性侵說成「感情偏差」，其實根本就是「又騙又插」，苦苓則說秦偉跟鈕承澤的共通點便是拿「情感」包裝犯罪行為，直言他們對受害人根本沒感情，因為倘若有情，「我不會傷害她，我不會趁她之危」，且受害女子下體驗出撕裂傷，等於戳破鈕承澤的解釋，苦苓認為他們是「性成癮患者」，也坦言男性都有這種「病根」，但真正會成癮，還是關乎權勢，尤其利用在演藝圈的權力地位進行脅迫利誘，對感情而言，「是對感情的汙衊」。

(中時電子報)

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