遭近距離連開5槍僅受輕傷 勇警：上天保庇 !

2018年12月13日 13:47 中時 李其樺

台南市玉井分局楠西分駐所所長王者音和警員顏進財12日深夜巡邏，遭歹徒近距離連開5槍，幸好兩人當時都穿著防彈衣，幸運僅受輕傷，隔天馬上回到崗位加入搜捕行列。事後顏進財受訪仍感到心有餘悸，直說:「幸好有上天保庇！」

顏進財表示，當晚10點多他開車載著王所長行經楠西區台三線362公里處往嘉義大埔方向時，發現對向車道有男子將腳踏車停在路邊，於是將車窗搖下詢問對方是否需要幫忙？男子回答腳踏車壞了，於是又問對方住在哪邊？男子回答從嘉義大浦來的，於是他跟男子說「等等麻煩證件拿出來看一下。」

顏進財說，當時他看到男子騎乘與身材不相稱的小台腳踏車，加上看起來不像運動人士，直覺對方可疑，特別提醒王所長「這個人怪怪的喔！」當時他將車子停在路旁，王所長準備要下車時，突然聽到「碰！碰！」槍響大作，又看到王所長轉身趴在腳踏墊上，當下直覺知道出事了。

玉井分局楠西分駐所警員顏進財昨晚值勤遇上歹徒開槍襲警，幸運僅左手臂輕微擦傷。（李其樺攝）

顏進財表示，當時他擔憂王所長中彈，於是馬上開車先逃離對方開槍範圍，同時邊呼叫支援，過程中又聽到駕駛座車門玻璃碎裂，只感到自己左手臂灼熱，事後才發現自己左手臂也中彈，幸好送醫後他和所長都沒有大礙。

顏進財從警20餘年首次遇到開槍襲警案，直說幸好這次上天有保庇才沒事，今天上午他們還特別去玉井北極殿拜拜感謝神明保佑。

玉井分局副分局長李忠憲轉述當時被歹徒開槍的所長王者音說法「看到自己胸前火星四射，以為遇到了這次完蛋了！」李忠憲指出，當時王者音正面被歹徒開2槍，幸好當時王有依規定穿上防彈衣，防彈衣裡面還穿上防彈鋼板和警用小電腦，子彈正好打中警用小電腦；另外，王者音背後也被開1槍，拜防彈衣發揮作用，僅背部紅腫，幸運未受傷。

(中時 )