要向世界證明 彰中新住民之子 林宗洧錄取台大社會學系

2018年12月13日 13:29 中時 吳敏菁

彰化高中林宗洧以希望入學管道，錄取第一志願臺大社會系。（吳敏菁攝）

國立彰化高中學生林宗洧，是越南新移民子女，儘管成長過程，經濟狀況沒有很好，常得自己賺取零用錢，卻展現了陽光、自信，活動能力特別強，擔任過彰中學生會長，除了社會參與，也想投入學術研究，探索移工、性別等社會議題，以希望入學管道，錄取第一志願台大社會學系，非常開心，「要向世界證明自己也能做得很好」。

林宗洧是和美高中國中部畢業生，就讀彰中語文資優班。導師黃彥霖特別肯定他，能夠自主規劃、負責任地處理好自己的事情，功課好，還多才多藝，在參與社團活動、公益關懷中，發揮了實踐能力，高中生涯完全沒有虛擲。

林宗洧說，第一志願台大社會系，影響很深就是成長背景，作為東南亞移民的孩子，常因母親國籍感到自卑，直到上高中，認識到如果連自己都不敢說出來，大眾對新移民第二代的刻板印象和歧視無從緩解，開始了公共參與，以不同的發聲管道，證明「我們和其他人並沒以不一樣，我們也可以過得很好」。

林宗洧曾擔任學生會長，參與高中資優生充實方案、高中生人文及社會科學營、兒童權利公約國際審查會議等，從活動中洗滌自己，也發現自己的確熱愛社會學，社會學注重探討人與人的關係，希望對於土地的熱情，能透過社會學角度重新理解與詮釋。

錄取台大，雙親、師長同感光彩，林宗洧期許自己能善用明年的暑假回到母親的故鄉胡志明市參加國際志工志願服務學習營隊。他說，雖然對英語力有把握，卻遺憾沒有機會好好學習媽媽的母語，正好藉由這樣的機會補強。

(中時 )