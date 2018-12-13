非洲豬瘟防疫 明起私帶肉品入境可罰100萬

2018年12月13日 13:40 中時 游昇俯

為防堵非洲豬瘟疫情入侵，針對旅客違規攜帶肉品入境，「動物傳染病防治條例」修法可裁罰1萬元至100萬元，將從明（14）日正式生效。農委會防檢局表示，新法實施會依據來自不同疾病疫區、累犯次數，訂定不同的裁罰基準，裁罰基準將與新法同日生效、公布，最高確定會罰到100萬元。

農委會昨日證實，首度在旅客攜帶入境肉品上驗出非洲豬瘟病毒，並已依據動傳條例開罰1萬5千元罰鍰。

然而，針對旅客違規私帶肉品入境裁罰最高罰額1萬5千元，自9月起至上周9日已累積319例，可見違犯頻率之高。為達嚇阻之效，立法院已於11月30日三讀通過動傳條例45條之1修正條文，將違規罰鍰提高為1萬元至100萬元，總統府亦於昨日正式公告，預計14日將正式生效。

防檢局亦已依據新法可裁罰額度，為不同違規程度訂出裁罰基準。防檢局動物檢疫組組長彭明興表示，裁罰基準將以肉品來自疫區的疾病區別，設定不同罰額，來自非洲豬瘟疫區罰最重，口蹄疫區次之，非疫區再次之，並且會為初犯、再犯、累犯訂定不同裁罰額度，若自非洲豬瘟疫區帶肉入境，而且屢犯不改，最重會罰到100萬元。

有臉書粉絲專頁昨日貼文，指稱在淘寶網購買寵物牽引繩，結果隨商品獲贈一根火腿腸，擔心成為防疫漏洞；網上亦盛傳只要是包裹未申報的貨品，海關就驗不到。

對此，彭明興表示，淘寶網承認確實有此情況，會再加強管控，不過，快遞貨物均會經過X光機、檢疫犬查驗，不會不查驗；若有漏網之魚，民眾接獲境外不明肉品，可通知防檢局各地分局處理，自行煮熟、丟棄一般垃圾焚化也可以，但切勿棄置廚餘再利用。

(中時 )