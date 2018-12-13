林美珠接金聯董座 綠委林俊憲：代表對這職務的重視

年初因病請辭勞動部長的林美珠，悄悄復出，最新職位台灣金聯資產管理公司董事長。（本報資料照片）

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中時

前勞動部長林美珠，同時也是總統蔡英文的表姊，昨接任台灣金聯資產管理公司董事長，引發爭議。民進黨立委林俊憲說，任用部長級董座代表對這個職務的重視，不用往負面聯想。國民黨立委江啟臣則砲轟蔡政府人事任用沒有專業，又靠裙帶關係，「吳音寧的教訓還不夠嗎？」

台灣金聯資產管理公司昨召開董事會，一致同意通過推舉合庫銀法人代表董事林美珠為該公司新任董事長。台灣金聯表示，歷任部分董事長具有法律背景，對業務有加分作用，因此，林美珠是法律背景出身，可謂適才適所。

林俊憲今被問及林美珠今年2月才因病請辭勞動部長，現在卻又接任台灣金聯資產管理公司董事長時表示，他不清楚林美珠的身體狀況，但林美珠曾擔任部長，能力、資歷都沒問題，任用部長級董座也代表對這個職務的重視，薪資更是照規定，不需要往負面聯想，如果找一個完全不認識、不清楚專業的人，才應該擔憂。

江啟臣則說，台灣金聯董座是個相當重要的職務，必須處理很多不良債權，內舉不避親可以公允，但林美珠要爭取職務可以光明正大，開出政見展現自己的專業、經驗與能力，否則就是會被認為是酬庸。 「如果因為勞動部長很辛勞所以沒辦法繼續擔任，那就代表這職位是爽缺嘛！」

江啟臣批評，蔡政府在人事任用上會被質疑，都是因為沒有專業又靠裙帶關係，才會讓民眾不服，顯然蔡政府在九合一選舉還沒學到教訓，若再這樣用人，「2020選舉會提早結束。」

(中時 )

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