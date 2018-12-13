台印勞動部明雙邊會談 聚焦看護工調薪、中文檢定

台印勞動部明日將舉行雙邊會談，聚焦看護工調薪、中文檢定。（資料照片）

友善列印
中時

印尼勞動部長哈尼夫預定今（13）晚抵台訪問兩天，將與勞動部長許銘春見面，將在明日雙邊會談，並簽署「招募、安置及保護勞工備忘錄（MOU）」。勞動部常務次長林三貴受訪表示，印尼方希望能調高家庭看護工薪資2000元，台灣則期望移工在台工作前通過中文能力檢定，保障印尼移工權益。

根據勞動部統計，目前在台工作的看護和家庭幫傭有25萬6383人，其中就有19萬5419人來自印尼，約占76％。

林三貴指出，上次台印簽署MOU已是2011年，至今效期已過，明日下午1時30分將由台灣駐印尼代表陳忠，與印尼駐台代表蘇孟帝（Didi Sumedi）簽署，由哈尼夫（Hanif Dhakiri）與許銘春出席見證，並在六福皇宮飯店舉辦雙邊會談討論多項議題。

這次討論議題，林三貴說，印尼方提出要調漲在台印尼家事類（看護及幫傭）移工薪資、讓移工可自由轉換雇主、重聘移工計畫條件，以及可透過銀行系統支付移工薪水等；因印尼漁工很多在台灣漁船上工作，印尼同時要求訂定漁工工時、薪資及住宿等工作條件。

其中家事類移工薪資已在2015年調漲過，當時從1萬5840元調漲為1萬7000元，現在印尼希望再調高2000元，至1萬9000元，印尼政府希望家事類移工薪資最終能比照台灣法定基本工資。

台灣方面，因家事類移工照護需要與人溝通，提出的包括支持移工在台工作前，參與並通過中文能力檢定計畫、提供漁工勞健保法律保障，也要求印尼政府改善人力仲介管理及建立評估機制，避免台灣老闆招聘漁工時被詐欺。

林三貴表示，因會談內容涉及其他部會業務，明日也邀請衛福部、農委會、移民署等部會參與，會議不開放，若有結果將再對外公布。

(中時 )

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