酷航新機A320neo首飛台灣 鯊翅機翼塗裝有亮點

2018年12月13日 13:50 工商 張佩芬

酷航最新機型A320neo，本月月3日起開始執飛台北－新加坡航線，酷航台灣公司總經理李育修指出，公司尚有38架A320neo已訂購將陸續交機。未來將執飛短程及中程區域航線，提供旅客最舒適的飛行體驗，另第二季起新加坡航空集團旗下勝安航空13個旅遊航點即將由酷航承接。

酷航台北-新加坡目前一週超過25班航班可供選擇，包含A320系列與B787執飛航班。酷航空中巴士A320neo第一架機「印度烤餅派對 (Chapati Party)」今年10月份交機，每航班提供186席。客機採用最新世代的引擎，具有省油環保優勢機翼特色，並採用鯊翅機翼尖端 (Sharklets)。最特別的是，酷航A320neo的鯊翅機翼尖端有著「Miss 酷」塗裝，乘客於機艙中望向機翼，即可看見充滿酷航活力的「Miss 酷」！

酷航於2019年第二季起將會陸續新增13個東南亞和印度新航點，此為新航集團發展策略計劃的一部分。酷航將接收勝安航空 (SilkAir) 的14架波音737-800客機，酷航的航網與機隊持續拓展，並與新航集團更密切整合。

酷航預定新增航點包含：東南亞寮國世界文化遺產小鎮「龍坡邦」和首都「永珍」 (2019 年 4月)；印度「特里凡得琅」、「哥印拜陀」及「維沙卡帕特南 」 (2019年5月、10月)；馬來西亞沙巴度假天堂「亞庇」 (2019年12月)；2020年5月起預定再新增印尼6航點：巴里巴伴、龍目島、望加錫、美娜多、三寶瓏、日惹等。另外還有原有航點：泰國清邁，預計再新增航班。

台灣是酷航航網中重要樞紐，目前從台北直飛往新加坡、東京、札幌及首爾，從高雄直飛往新加坡與大阪。旅客可於訂票時，於網站加購新加坡樟宜機場轉機貴賓室(Scoot-in-Style)，享受美食與淋浴等VIP服務。酷航原已有3小時貴賓室服務，此次新增6小時產品，讓台灣旅客可有更多時間享受轉機時光，舒適銜接酷航持續拓展之綿密航網，前往澳洲、馬爾地夫、印尼、馬來西亞、菲律賓、泰國、印度、歐洲希臘雅典、德國柏林等共66個航點。

酷航是新加坡航空集團旗下的低成本航空公司， 2012年6月成立，2017年7月與欣丰虎航 Tigerair 正式合併，以酷航Scoot單一品牌營運，開啟拓展版圖的新篇章。酷航至今已搭載超過6000萬名乘客，擁有18架以廣體客機著稱的波音B787夢幻客機，以及28架年輕摩登的空中巴士A320系列。

酷航機隊在未來尚會加入2架B787夢幻客機和 38架A320neo 。酷航飛往66個航點。在提供令人難以置信的超值機票之外，同時也秉持著獨特的Scootitude（酷航精神），為乘客打造安全、可靠而現代化的飛行體驗，包括機上Wifi無線上網、座位充電設備與 KrisFlyer （新航獎勵計劃）哩程累積等，也因此榮獲 SkyTrax 2015年全球十大最佳低成本航空的肯定，並蟬聯 AirlineRating.com 2015-2018 年亞太最佳低成本航空公司。酷航致力於以充滿求新求變的熱忱為旅客提供更為便利的體驗，並滿足每個人旅行的渴望。

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