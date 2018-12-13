中華醫大「無臭無味糞便檢驗器」獲臨床新創獎

2018年12月13日 13:56 中時 曹婷婷

中華醫大醫技系師生研究團隊榮獲第15屆國家新創獎「臨床新創獎」，右起陸德容、王俊翰、鄭惠芬、潘詩姍、張庭輔。(中華醫大提供)

台灣每年約使用130萬支糞便檢驗器，但操作需加入福馬林、乙醚等有機溶劑，會製造大量有害廢液，氣味更造成檢驗人員不適，中華醫事科技大學醫學檢驗生物技術團隊研發「無臭無味糞便檢驗器」，不僅減少醫檢師職業傷害，降低汙染及提高檢出率，更大幅縮短作業時間，獲107年度第15屆國家新創獎「臨床新創獎」，未來計畫技術轉移開發量產商機。

國家新創獎主要在發掘產、學、研、醫各界菁英人才，利用新創獎的評選舞台展現傲人創新技術，實現多元創新思維及實踐創新創業的精神，對學術研究機構是連結產業、商業和創業的重要前哨，對臨研究團隊更是接軌市場，開發、應用的重要里程碑。

中華醫事科技大學醫學檢驗生物技術系副教授陸德容帶領醫技研究所碩士生王俊翰、鄭惠芬及二技學生潘詩姍、張庭輔，將在學所學專業技能結合臨床醫療運用研發「無臭無味糞便檢驗器」，其中，研究生鄭惠芬在醫院擔任醫檢師，從檢驗師職場現況尋找合適研究主題，跳脫以往大部份學研機構參加學研新創獎競賽，而是直接和眾多醫療團隊角逐臨床新創獎。

此次國家新創獎「臨床新創獎」作品「無臭無味糞便檢驗器」，最大突破是改良現在醫療臨床使用的糞便檢驗方式。陸德容表示，糞便寄生蟲檢查是法定健康檢查項目，隨著外籍移工及外籍配偶人數增加，台灣每年至少約使用130萬支糞便檢驗器，現行的糞便檢驗器操作時需加入福馬林、乙醚等有機溶劑，會製造大量有害廢液，散發氣味更造成檢驗人員的不適甚至危及健康。

研究團隊努力研發「無臭無味糞便檢驗器」，是一款不用傾倒廢液的糞便集卵器，經臨床試驗檢驗結果，不但與市售產品相當，寄生蟲陽性驗出率還比市售產品提高2％，檢驗操作時間每支比市售產品節省2.5分鐘，若以大量檢驗來講，可大大縮短檢驗師工作時間。而且，因為不需要傾倒廢液，可以避免有機溶劑氣味對檢驗人員健康的危害。

國家新創獎競賽每年角逐激烈，今年的臨床新創獎更不乏成大、榮總等各大醫院醫療團隊參賽，陸德容師生團隊能在眾多強手中獲得評審肯定，顯見研究水準和產品對臨床醫療具有可供解決臨床困境、滿足醫療需求創新技術與應用。

陸德容師生團隊表示，俟「無臭無味糞便檢驗器」產品的上下主體研發接合得更完整，未來計畫找產商洽談技術轉移開發量產，也不排除幫助學生集資創立公司。

(中時 )