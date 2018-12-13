綠委林淑芬爆今年選務瑕疵 怒轟是「制度做票」、事先放水

民進黨立法委員林淑芬。（圖／取自林淑芬臉書）

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九合一選舉爆發重大瑕疵！綠委林淑芬今在內政委員會質詢時指出，質疑是中選會今年的投開票所工作人員手冊中，拿掉過去「點票後須向現場觀眾宣布領票人數」的慣例，導致驗票時才傳出幽靈選票，根本是制度做票、事先放水。

中選會代理主委陳朝建備詢時說，這項變更有報到機關首長，但技術性事項沒有提委員會討論，在手冊移除向民眾宣布領票人數的字眼，是經地方選委會建議。但林淑芬追問陳朝建，是否投票前知道這項修正？陳朝建搖頭表示不知道。

林淑芬指出，作票已經很久沒發生，但這次台北萬華的票匭被發現有作票弊端，有99張未實際領取的選票，被灌入某候選人的得票數，甚至傳出各方陣營都有。但林指出，這不是選務疏失，也不是單一選務人員疏失，而是中選會故意變更投票慣例。

林淑芬指出，2016年大選的投開票所工作人員手冊明定，工作人員在點算選舉人名冊上領票及未領票人數後，要立即向參觀民眾宣布「投票完畢，經清點結果，領票人數OO人」；但今年投票工作人員手冊，卻拿掉立即向民眾宣布的文字，根本是違反慣例，抨擊中選會「創下許多第一」。

林淑芬說，乍看之下這點拿掉沒有影響，但實際上在開票前宣布領票數，對於事後判別有無重大瑕疵很有幫助，「不知道多少人領票，就不知到未領票數」，包含民眾、選務人員都可以很清楚開票是否有問題，不必到法院才發現；況且，若不是有人提出選舉無效之訴，就不會被發現。

林淑芬追問，這種違反慣例的規定到底是誰核准的？工作人員手冊難道不用報到委員會討論嗎？她質疑這恐導致制度面作弊，抨擊這導致灌票、作票疑慮，甚至造成選務重大疏失。

陳朝建說，有簽報到機關首長了解，但技術性事項沒有提委員會討論，在手冊移除向民眾宣布領票人數的字眼，是經地方選委會建議。

林追問，是不是簽報到前主委陳英鈐？陳朝建僅說，他要負責。林淑芬則怒轟，你不要老是說要負責，重點是人民對投票已經失去信任，「若造成社會動盪，你是要負什麼責？」

(中時 )

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