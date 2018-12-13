花蓮慈大附中附設幼兒園戶外教學 花蓮港濱溢滿歡笑聲

花蓮港濱綠廊道的「悠游寶貝」，備受小朋友青睞。（花蓮市維納斯藝廊提供）

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花蓮港濱綠廊道的「逍遙天使」，深受小朋友喜愛。（花蓮市維納斯藝廊提供）
慈大附中附設幼兒園小朋友暢遊花蓮港濱綠廊道，高興極了。（花蓮市維納斯藝廊提供）

慈濟大學附屬高中附設幼兒園利用造型色彩課，前往花蓮港濱綠廊道戶外教學，並參觀花蓮市維納斯藝廊各類藝術品，讓小朋友徜徉在海天美景與藝術人文懷抱裡，處處滿溢歡笑聲。

慈大附中附設幼兒園60名兒童，由老師陳美如、顏如玉引領戶外教學，2位老師說，讓小朋友進入花蓮港感受海天自然與藝術人文的情境，藉由不同的體驗，點滴積累小朋友的色彩和造型能力，在大山大海的花蓮，確實是啟發小孩創造力的美麗搖藍。

小朋友看了花蓮港濱綠廊道多件鐵雕作品後，對台灣原生故事主角「逍遙＆悠游」2件手繪鐵雕作品，最感興趣，作品由維納斯藝廊主人林滿津負責彩繪青色「逍遙」，店長馬筱媛彩繪橘色「悠游」，志工侯泰安負責焊接，美麗醒目。

林滿津說，逍遙《333鬆鬆鬆（台語）》是寶島的守護天使，青山綠水任逍遙；悠游《Qday-day（台語）》是台灣的幸福寶貝，碧海藍天任悠游。「逍遙」原始靈感來自玉山岩鷯和台灣角鶚；「悠游」原靈感來自河豚和皇帝企鵝。

林滿津對人生的體悟，化作「逍遙天使」與「悠游寶貝」，小朋友雖然聽不懂，但都很認真聽，也很認真玩，快樂得不得了。

(中時 )

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