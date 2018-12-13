學術論文屢遭更名 監委要求政府積極協助

2018年12月13日 14:14 中時 鄭舲

有關「國內醫衛等學術團體正式參與國際專業團體活動，投稿學術期刊與申請論文發表與出版等學術自由行為，是否遭受政治打壓，被迫更改團體與單位名稱？影響學術與專業團體自由意願？政府相關部門是否積極輔導與協助？」等，監察院今通過監察委員張武修所提出的調查報告，請教育部、科技部及行政院督同所屬積極研議妥處。

張武修指出，教育部掌理我國專科以上學校教師資格審定及國際學術交流政策及組織參與，於2011年函釋申明，國內學者發表於學術期刊論文，如掛名「China」或「Taiwan, China」一概不承認，但此規定攸關教師求職、升等權益甚鉅，歷年竟僅以該函釋為申明，未能完備相關法令，甚至有關查驗基準及作業流程付之闕如，難謂周延。同時，教育部函釋既要求各校應建立類似事件處理機制及流程並進行宣導，但多數學校實務上並未再訂定相關規範，教育部以信任學校把關為由，怠於確認瞭解，顯欠積極。

張武修指出，當前大陸頻以政治打壓方式，干擾我國學者參與國際學術活動及發表論文列名，阻礙我國國內學者學術成果展現，教育部應積極研謀對策，主動瞭解並系統性研查國際文教學術機構文書或網站有無我國主權遭矮化或國名誤用不當情形，即時提供學校及教師有效回應，爭取應有權益，以確實保障我國國內學者學術成果，維持我國學術尊嚴。

另外，科技部2014年訂定「補助計畫產出論文發表於國際期刊及專家學者出席國際學術會議發生國家名稱訛誤事件更正處理作業要點」，規定如未提出更正要求者，未來申請獎補助時，該論文不計入研究成果。但科技部採事後審核機制，既未建立主動查處機制，也未明載於相關合約，往往造成學者僅能自行求助抗議，又常因不熟稔相關規定導致權益受損。

又鑑於我國學者參與國際學術活動及發表論文於國際學術期刊被迫更改國籍，並非零星個案，至少自2010年至今已有陳訴11件，科技部應以系統性思維積極妥處，加強周知宣導，並完善通報求助管道，即時提供我國學者相關應對策略，並妥予輔導協助。

(中時 )