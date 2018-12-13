NBA》勇者鬥惡龍戲碼再演！勇士慘遭暴龍修理

2018年12月13日 13:55 中時電子報 黃及人

👎🏽 NO NO NO NO 👎🏽 pic.twitter.com/BEfgwIBu5Y — Toronto Raptors (@Raptors) 2018年12月13日

勇士3連霸之路越來越坎坷！就算暴龍主力球星里歐納德臀傷缺陣，坐擁主場優勢的勇士，13日仍因三分火力失常，最後以93比113不敵暴龍，除了中止4連勝，本季也遭暴龍橫掃，更是暴龍相隔14年以來，首次在勇士主場贏球。

雙方11月30日在暴龍主場的交手，勇士以128比131延長飲恨吞敗，這次好不容易等到四巨頭陸續傷癒歸隊，勇士本想上演復仇戲碼，卻在上半場三分球徹底低迷，17次三分出手只進3球，造成打完上半場，勇士就以41比57落後。

儘管勇士下半場外線火力稍有回溫，可惜暴龍根本不給勇士任何反撲機會，一度擴大領先差距到25分以上，擺明不留地主任何情面，打到最後5分鐘，勇士總教練科爾乾脆換下所有主力，改讓替補打完垃圾時間，等同提前投降。

勇士只有杜蘭特表現較為正常，他拿30分、7籃板及5助攻，卻也發生5失誤，問題是「浪花兄弟」徹底失神，柯瑞投12中3，含三分球投8中2，克雷湯普生更慘，全場投17中7，含三分球5投0中，勇士當然會在自家主場慘敗。

暴龍先發5人得分全都上雙，主控羅瑞23分、12助攻，伊巴卡也有20分、12籃板，丹尼格林15分，席亞卡13分，范維利特10分。暴龍目前23勝7敗，續居東區與聯盟龍頭，也領先西區龍頭勇士(19勝10敗)多達3.5場勝差。

(中時電子報)