影》「蔡柯會」兩人眼神死 柯P：我都照劇本演

2018年12月13日 14:03 中時電子報 邱珮畇 、 李俊毅 、中時 崔慈悌 、 陳信翰 、中時

總統蔡英文靠向柯文哲交頭接耳。(圖/取自中時電子報臉書)

今下午2時台北市長柯文哲率隊在北門及中華郵政大樓與總統蔡英文會面，討論市政合作議題。(FB截圖)

「蔡柯會」北門郵局登場，白綠合作有譜？

民進黨在2018九合一選舉大敗後，啟動敗選檢討，總統蔡英文辭去黨主席後也一改過去作法，今起陸續與六都首長會談，碰面討論市政，外界甚傳「綠白合作」可能性。今下午2時台北市長柯文哲率隊在北門及中華郵政大樓與總統蔡英文會面，討論市政合作議題。

「蔡柯會」下午二時登場，地點選在台北市長柯文哲「西區門戶計畫」的北門廣場和中華郵政大樓。蔡英文總統在台北市長柯文哲陪同下，了解相關建設。（陳信翰攝）

蔡柯會13日登場，兩人互動備受矚目。（陳信翰攝）

總統蔡英文和北市長柯文哲現身時，一名男子大聲抗議白綠合作，大喊「蔡總統你不要晚節不保」。柯蔡兩人未多做發言，副市長林欽榮首先開始介紹北門廣場。行政院政務委員張景森、總統府發言人黃重諺、林鶴明陪同，平日都穿襯杉的柯文哲也罕見穿上深藍色西裝。

蔡英文視察北門廣場周邊規劃。由台北市副市長林欽榮簡報說明北門附近改造狀況，並說明一百多年前日據時代，就已規劃好的都市風水概念，蔡英文總統仔細聆聽，頻頻點頭。

蔡柯兩人隨後轉往中華郵政大樓，聽取林欽榮等人說明「西區門戶計畫」相關成果，都發局長林明州表示，「西區再生、軸線翻展」，簡報一開始，蔡英文與柯文哲交頭接耳，柯文哲則邊聽邊抓頭，雙方視線沒有交集，。

柯文哲表示，社子島防洪計畫需要中央流程快一點，鐵路局作工程太慢，北市府作工程會比較快，西區門戶幾乎做完了，鐵道博物館、郵政博物館給他(柯)弄，早就做好了，文化部做太慢了，空總和台北機場，中央有甚麼作法都需要協助，大巨蛋是歷史共業，不是我們能決定(北市府)，現在拆掉也不是那麼容易，台灣還是個法治國家，要中央協助，國父紀念館和大巨蛋中間有個地下道，若拿來做疏散道會方便很多，大巨蛋要解套，需要中央協助，這牽扯到文化部，不然大巨蛋很難解套，結論就是，需要中央解套，對於台北空總一事，他表示不贊成。

社子島開發案，市府的方案是最好的方案，很好的方案，會請經濟部協助，經濟部1月底會送水利會審議，但須行政院協助，並且也需新北市府協助，北邊機場部分理論上沒有問題，大巨蛋問題解套回去會請文化部大力協助，解決方案已有。

台北市政府要求打造國家門戶再生計畫的三大建設、和五星計畫，總計一千億元，希望中央能夠協助，讓台北能夠有新的面貌。台北市長柯文哲則提出大巨蛋解套等計畫，請求中央協助，蔡總統承諾協助，並稱讚柯P一上任就能接續市政。

蔡英文總統和台北市長柯文哲今天進行選後首度「蔡柯會」，台北市副市長林欽榮在見面會中簡報表示，這些計畫若能獲得中央協助，未來五、六年，西區和東區的風貌將會有很大的改變。

林欽榮表示，國家門戶再生計畫，其中包括台北雙子星、台北郵局更新計畫、台北新雙子星總計三大計畫，其中雙子星計畫預計明年簽約，後年動工，三年可以完成，台北郵局更新計畫則將打造國家金融科技中心。

他說，光是這個計畫預計投資金額就達600億元，這些計畫總計約需1000億，且所需土地多為中央與國營事業土地，因此需要中央傾全力提供協助。

在台北東區計畫方面，台北市政府則規劃各項開發和防洪規劃，未來若能完成，將可提高1350億元的產值。

台北市長柯文哲則表示，社子島禁建48年，開發要面對現實，希望中央幫忙解決防洪計畫，讓流程快一點。

柯文哲也意有所指的說，西區包括鐵道文化館都屬於文化部，「台北市政府做工程比較快，如果鐵道文化館給我們弄，早就弄好了」，希望能儘速處理。

此外，對於空總和台北機廠的開發，也希望中央能儘快定案，至於大巨蛋，柯文哲表示，這是歷史共業，希望中央協助處理周邊用地，讓大巨蛋能透過地下道，透過國父紀念館疏散人潮來解決。

陪同蔡英文總統出席的政委張景森表示，社子島防洪計畫會交給經濟部儘速處理，空總計畫打造為類似龐畢度的文化園區，預計明年動工，至於大巨蛋的公安解決問題，涉及到古蹟的保存，將協調文化部處理，儘速解套。

對此，蔡英文表示，她的辦公室也在台北市，會全力協助解決，其實雙方有個重要的連結點，就是政委張景森，他曾在台北市政府服務過，未來也盤點下階段的計畫，讓雙方能夠更聚焦，行政院也會列入專案來處理，希望能讓計畫的速度加快，也更有效率。

媒體詢問，今天是有一場政治秀嗎？柯文哲則說，「我跟你講，我放輕鬆就會亂講話，所以我幕僚都告誡我不要亂來」，他就是按表操課，會面什麼都有先協商，「講什麼都套好招了，我是很乖地按照劇本演」。

另外，對於媒體詢問，會議中，一名工作人員上前遞給蔡英文紙條，蔡英文打開看後，再遞給柯文哲，柯文哲認真看完後，兩人嚴肅的表情緩和了一些，至於紙條到底寫什麼？蔡英文笑說「不要念了。」「紙條說，媒體說他們倆個好像沒什麼互動」。

柯文哲則回應，紙條內容是「媒體形容雙方沒什麼互動」。媒體問，民進黨中常會沒提人選和陳思宇選立委，他說不知情，要問發言人，媒體問柯，今天是否有感受到蔡英文善意，柯文哲回應「天下本無事，庸人自擾之，沒事找事做，也沒什麼」。

媒體再問，2020會支持蔡英文連任嗎?柯回：「我不可能回答你這種問題啦」。

(中時電子報)