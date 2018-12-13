言論自由考量 《社維法》修正遭政院打回票

2018年12月13日 14:11 中時 張理國

蔡政府選後第一要務是打擊假訊息，政院一口氣通過7項打假法案修法，唯獨內政部提出的《社會秩序維護法》修正遭行政院打回票，並沒有在第一波修法通過，政委羅秉成說，《社維法》沒有通過有3項考量，最重要的是「言論自由的考慮」。

羅秉成表示，內政部檢討《社維法》，院裡討論過程中有跟內政部再溝通，今天院會暫時沒有通過的原因，是「言論自由的考慮」。羅秉成表示， 內政部的立意是正面的，《社維法》63條1項5款有規定，散布謠言影響公共安寧，處3日以下拘留3萬元以下罰鍰，這是行政罰。但內政部把拘留拿掉，只提高罰鍰，但程序上原先是司法審查，好意把拘留拿掉卻變成單純行政罰，只要警察機關就可以罰了，若考慮是否由法院裁罰較好，還要再進行院際協商。

其次，羅秉成也說，若打擊假訊息的個法已經面面俱到都到位了，社維法這條有沒有需要？是否有重疊的問題？

此外，羅秉成也說，《社維法》現在警政署已在通盤檢討，這次因應專案特別檢討，所以既然通盤檢討，社維法天花板6萬元，這次修法提高到30萬元，會影響其他罰責平衡性，為何假訊息罰這麼重？所以在謹慎考慮下，第一波修法要穩健謹慎的處理這個議題。

《社維法》主管機關內政部長徐國勇則說，把構成要件明確化、人民言論自由反而更大，因為不容易去違反社維法，以現行法律狀態不明確，很容易就會違反，所以修法是更加保障言論自由。

行政院一口氣盤點13項刑罰、6項行政罰法規，並在第一波通過《廣播電視法》、《農產品市場交易法》、《糧食管理法》、《傳染病防治法》、《核子事故緊急應變法》、《食品安全衛生管理法》、《災害防救法》等修法。

另外，內政部也配套通過《總統副總統選舉罷免法》、《公職人員選舉罷免法》。依據《災防法》修正內容，散布災害假訊息最重可處無期徒刑；《廣電法》則要求「製播新聞及評論，應注意事實查證及公平原則。若違反原則，應由事業建置的自律規範機制製作調查報告，送主管機關審議。」違者可開罰100萬元，情節重大者將吊銷廣播或電視執照；兩項選罷法則是規定大眾傳播媒體平台競選或罷免廣告應明定刊播者和出資者資訊。台灣媒體不得接受外國、大陸地區、港、澳居民、法人、團體或其他機構委託刊播廣告，違者將處20萬至1000萬元，或廣告費2倍以下罰鍰。

(中時 )