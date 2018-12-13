棒球》不只會打棒球！王維中與亞運銀牌較量電競

王維中挑戰國內知名電競隊伍ONE Team，對戰過程歡笑聲不斷。（主辦單位提供）

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中時電子報
/綜合報導

王維中不只是棒球好手，同時也對電競遊戲相當有興趣，12日他特地拜訪電競隊伍ONE Team的團練室，也與在亞運銀牌隊員們ㄧ同較量。

在比賽、練習的閒暇之餘，王維中相當熱愛電玩遊戲「傳說對決」，上個月在台北信義香堤廣場舉辦的國泰棒球嘉年華活動中，王維中與曾仁和、宋文華三位棒球好手曾「慘敗」給ONE Team電競好手們，並下戰帖相約再次對決。

王維中12日攜帶點心前往ONE Team團練室拜訪，ONE Team共有8位隊員與1位教練，隊員非常年輕，大多介於16至22歲，透過領隊Paul的介紹，讓王維中認識隊員們的綽號與遊戲位置，也了解電競選手一天的生活作息、訓練環境與年度賽事。

ONE Team今年在亞運示範項目電競奪下銀牌，王維中與他們一同組隊，並選擇「勇」的遊戲角色進行5對5對決，再次挑戰其他ONE Team電競好手，比賽過程中歡笑聲不斷，王維中的角色在團戰過程中奮勇殺敵，但也數度壯烈犧牲，最終幫助所屬隊伍獲得勝利。

對於強大的電競對手，王維中賽後開玩笑表示：「我覺得好孤單。」並相約ONE Team隊員下次棒球場見。ONE Team總教練小奈賽後講評提到，電競選手必須具備良好的團隊默契與溝通技巧，是非常專業的運動項目，也讓王維中更深刻體驗電競選手的訓練與生活。

王維中藉由電競的體驗提到在棒球場上的經驗，他表示，棒球的溝通與默契非常重要，也希望年輕的電競選手，遇到挫折一步步慢慢調整，不需要太求好心切，正確的心態很重要。最後，王維中則勉勵隊員保持熱誠並持續堅持，在電競的路上才能走得長久，在電競之外，也要多學習培養其他專長，希望隊員們在新興的電競項目上能繼續為國爭光。

(中時電子報)

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