創校近百年首位台大生 花蓮高農張惠甯錄取台大農藝科

2018年12月13日 14:14 中時 張祈

張惠甯說，一開始連鋤頭都拿不穩，到現在是個十分有架勢的農夫。（張祈攝）

國立花蓮高農農經科張惠甯（中）昨天得知錄取台大農藝系，校長梁宇承（右）、教務主任陳凱群（左）今為她祝賀。（張祈攝）

「家裡沒有半塊田地，卻對農夫生活非常嚮往」來自宜蘭蘇澳的張惠甯，在家人的鼓勵下，國中畢業就離鄉背井，來到國立花蓮高農就讀農場經營科，雖出生單親弱勢家庭，但她努力向學，3年來成績優異，透過國立台灣大學今年首辦的希望入學獨招甄試，從3層嚴格審核中勝出，錄取台大農藝系唯一名額，是花蓮創校98年來第一位台大生，也是花蓮唯一一位透過該管道入學的學生。

來自臨海的蘇澳鎮，張惠甯卻選擇與海一點不相干的農業，不選熱門的商業、工業科系，只因為不想要跟其他人一樣，選擇離家2小時通勤距離的花農就讀，她說，對農業完全不了解，剛開始連鋤頭都拿不穩，在實作課程中慢慢找到對農業興趣，現在可以獨立完成做畦，看著自己耕作的作物，一片綠綠的模樣，就覺得很療癒。

「媽！我錄取台大了！」昨天得知考取台大，張惠甯開心的打給媽媽報喜訊，也等著星期五回家跟媽媽簡單慶祝，張惠甯說，志願是當老師或公務員，一直都以國立屏東大學植物醫學系為第一志願，如今多了一個台大的選擇，但擔心在學科上與一般生的差距，會繼續完成屏科大申請，再重新評估適合自己的大學。

張惠甯高職3年考取農藝、門市服務丙級證照，技藝競賽農經職種也獲得優勝成績。教務主任陳凱群說，張惠甯自我要求高，在校期間成績名列前茅，從未缺席假日開設的加強班，透過台大希望入學管道，也給了弱勢學生很大的激勵。

台大今年首度開放的希望招生入學，針對全國弱勢學生設立，總共開放30系、30個名額，以資料審核方式，依據志願序分配到3層委員會審核，各科系僅錄取1名。校長梁宇承說，為補足學生入學前須具備的學科能力，在校期間提供她國文、英文、數學、化學課業輔導，進入大學後，則有校方接續銜接課程。

(中時 )