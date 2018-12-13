影》土高鐵重大車禍！車廂扭成一團 7死46傷

2018年12月13日 14:20 中時電子報 吳映璠

土耳其首都安卡拉13日早晨發生重大交通事故，一輛自安卡拉出發的高鐵在行經另一小站時，撞上一輛正在檢修的火車頭，列出出軌後又撞上橋墩，車廂扭成一團，目前已造成7死46傷，傷亡還在增加中。

土耳其首都安卡拉13日清晨發生重大高鐵車禍，車廂撞成一團，搜救人員摸黑進行搶救，已知造成7死43傷。

土耳其重大高鐵車禍現場空拍影像。

土耳其首都安卡拉發生重大高鐵車禍，已知造成7死43傷。（圖／路透社）

土耳其首都安卡拉發生重大高鐵車禍，已知造成7死43傷。（圖／路透社）

據美聯社、路透社報導，土耳其安卡拉省長沙辛（Vasip Sahin）表示，當地時間早晨，一輛從安卡拉出發的高鐵準備啟程前往中部省分康雅省（Konya），不料在6點30分左右與一輛正在檢修的火車頭相撞，官員表示已造成7人死亡、46人受傷，其中有3人傷勢嚴重。

土耳其首都安卡拉發生重大高鐵車禍，已知造成7死43傷。（圖／路透社）

現場畫面顯示，車廂撞上橋墩後扭成一團，猶如廢鐵，搜救人員正緊急將受困民眾拉出車外。

土耳其首都安卡拉發生重大高鐵車禍，已知造成7死43傷。（圖／路透社）

土國媒體報導，事故發生地點位在距離安卡拉約8公里外的馬爾桑迪斯站（Marsandiz），從安卡拉駛往康雅省的高鐵並不會停靠，目前還不知道列車行經小站時的確切車速。

原先媒體報導稱高鐵是與另一輛郊區火車相撞，不過土國官方已經澄清這項說法。

值得注意的是，土耳其今年7月才發生重大火車出軌意外，一輛火車自保加利亞邊境駛向伊斯坦堡，不料途中6節車廂脫軌，車上360名乘客中24人因此喪命，當局將事故歸咎於天候不佳及土石坍方，不過媒體報導事故可能與橋墩斷裂有關。

(中時電子報)