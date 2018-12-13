冒險涉水採證 桃環局專委葉孟芬獲全國公務員傑出貢獻獎

葉孟芬（右）今年榮獲全國公務人員傑出貢獻獎，日前在考試院由蔡英文總統親自頒獎。（環保局提供）

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葉孟芬（右）今年榮獲全國公務人員傑出貢獻獎，與桃園市環保局長沈志修開心合影。（環保局提供）

桃園市環保局專門委員葉孟芬2002年進入公部門任職，長年以來推動了許多對水土環境影響深遠的業務，今年榮獲全國公務人員傑出貢獻獎，日前在考試院由蔡英文總統親自頒獎。

被視為公部門的最高榮譽的全國公務人員傑出貢獻獎，今年共有35萬的公務人員中參選，最後僅選出6人獲獎，競爭十分激烈，桃園市環保局長沈志修表示，葉孟芬專門委員在水土保持方面致力甚深，推動了許多對水土環境影響深遠的業務。

葉孟芬長期服務於桃園市環保局，致力於農地相關問題，包括積極推動源頭減量，促成桃園市總量管制範圍，管制面積和力道上皆為全國之最，她也曾率領團隊拆除老街溪加蓋商場，建立河川教育中心，也曾踏查無數農田、水路、工地，甚至潛入地底下，在湍急的涵管裡涉水前進，就為了要掌握水質受影響的第一手證據，近來更推出全國第一本桃園市海岸生態保護白皮書，進而促成全國第一個海岸管理處。

葉孟芬表示，自己重視與各方的溝通，「凝聚眾人共識，往往是成事的關鍵」，也因此花費許多心力與廠商斡旋，就是要讓業者知道合情、合理、合法的界線為何，讓業者能充分了解環保單位對環境的顧慮，她笑說自己對水土、農地有一份執著，就是希望為土地上的人們守護良好的環境。

葉孟芬表示，她進入公部門的初衷就是要做對民眾有利的事，「不論過程再艱難，都要盡全力去做」，每當看見自己當初正確的構想與政策，落實為好的結果，就是她最快樂的時候，也是推進她繼續投注熱情的最大動力。

(中時 )

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