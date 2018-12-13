想見成龍非為錢 小龍女受訪吐最想對父親說的一句話

吳卓林受訪談成龍。（圖／翻攝自uchux2 IG；達志影像）

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中時電子報

成龍19年前與吳綺莉鬧出婚外情，生下一女「小龍女」吳卓林，去年吳卓林宣佈出櫃，又和女友Andi到加拿大結婚，最近才返回香港，近日她接受港媒專訪，被問先前為何要拍影片公開喊話想見成龍，吳卓林強調並非為了錢，是「需要答案」，她若見到成龍，最想說的第一句話是：「你可不可以讓我知道，到底我小的時候發生了什麼事？」

據香港《蘋果日報》報導，吳卓林最近和Andi受訪，吳卓林透露自己從小到大都活在別人過多的矚目下，最難受是小時候在大陸讀書的時候遭霸凌，同學都酸她「有錢人的女兒」，常常刻意偷踢她，連老師勸阻都沒用。

傳聞成龍有上百億台幣身家，過去他受訪稱會留一半給兒子、老婆，其他捐作公益，吳卓林坦言不介意，也沒因為成龍自傳中未提到她而生氣，她在加拿大流浪時曾拍影片喊話想見成龍，許多人都酸她是要回頭找爸爸要錢，吳卓林強調絕對不是，只是因為自己當時心裡迷惘，需要有個人幫她釐清真相，才拍影片求助。

吳卓林說，如果見到成龍，第一句話想問他可不可以聊聊關於她小時候的事，「我媽媽為什麼會這樣？你們有沒有談過？」傳聞房祖名曾和吳卓林見面，對此吳卓林也正式否認，表示根本不認識他，只知道他們有血緣關係罷了，至於將臉書名稱改為「Etta Zen」也和成龍姓氏「陳」無關，她表示「Zen」指的是「禪」，會改這個姓氏只是為了提醒自己冷靜，把許多事放下。

(中時電子報)

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