賴揆說深澳一定蓋結果沒蓋 林為洲諷：成了假新聞？

2018年12月13日 15:07 中時 季節

民進黨政府認為假新聞問題嚴重，研擬修法打擊，但對此國民黨籍立委林為洲指出，現行法規本來就足以保障不管是國家、團體或個人，在被他人言論傷害後予以追究。那何必再修法？而且要認定假新聞是很難的，例如當初行政院長賴清德說深澳電廠勢在必行一定蓋，幾個月後卻不蓋了，事後看他當初講的話，不就成了假新聞了？

林為洲13日在立法院司法及法制委員會上質詢時表示，因為政府說要打擊假新聞，準備修改數位傳播法、公職人員選罷法、總統副總統選罷法等九部法，導致業者人心惶惶，臉書等考慮乾脆撤出，這樣不就跟中國大陸一樣了？臺灣的自由民主就消失了。甚麼是臺灣價值？臺灣跟中國大陸哪裡不同？「我們經濟現在沒那麼強了，有時還要依賴。立足臺灣的價值是甚麼？自由民主人權，言論自由是最核心的部分」。

林為洲說每個人都要維護言論自由這個核心價值，以現在的法規，言論自由是有一定限制的，不能捏造假的事物傷害別人，發表不實言論侵害他人將涉及誹謗、加重誹謗等罪行，刑法都有規範了。言論無法事先審查，這是憲法保障的，每個人要講甚麼畫都是他的權力自由，但要對自己的言論負責，「你可以講但要負責，其他人甚至國家、團體被你傷害，都可以依據相關法律追究你的言論責任」。

林為洲說但假新聞很難認定，幾個月前行政院宣示深澳燃煤電廠勢在必行一定會蓋，「說我們有乾淨的煤大家放心，檢討後現在卻又說不蓋了，以現在的角度看，當初說的是不是假新聞？因為當時說的是一定會蓋，不是說評估後可能會蓋應該會蓋。」

林為洲表示，網路媒體世界的訊息，有時是刻意要製造假新聞，但有時不是刻意的，傳播者也不一定有完全的能力去證實，甚至有些還沒發生的事，預測的也沒有人知道結果會怎樣。「我們已經有現有的法律，在任何平臺發布牽涉到別人的訊息，就要負起責任，各國也都是用這樣的法律規範。我們可以思考，針對有特定目的且有動機的對國家國安造成重大影響的情況修法規範，但不是行政院如今這樣鋪天蓋地的修九部法來嚴格管控」。

(中時 )