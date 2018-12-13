巧克力控注意！全聯Hersheys聯名甜點 明強勢回歸

2018年12月13日 15:14 工商 劉馥瑜

全聯We Sweet X Hershey's「冰心捲蛋糕」。（圖／業者提供）

全聯We Sweet X Hershey's「經典巧克力巨蛋麵包」。（圖／業者提供）

全聯We Sweet X Hershey's「經典巧克力布朗尼」。（圖／業者提供）

全聯We Sweet X Hershey's「經典巧克力蛋糕」。（圖／業者提供）

全聯We Sweet X Hershey's「濃情雙重巧克力燒」。（圖／業者提供）

全聯We Sweet X Hershey's「經典巧克力繽紛罐」。（圖／業者提供）

巧克力控注意了！全聯We Sweet去年首度與Hersheys聯名，成功刮起一陣巧克力甜點旋風，總計熱銷近300萬個，更為全聯帶進1.5億元業績，今年雙方再乘勝追擊，將於明天（12/14）推出We Sweet X Hersheys巧克力冬季限定甜點，品項更一口氣從去年的11項增至21項，有冰心捲蛋糕、巧克力布丁、巧克力巨蛋麵包、巧克力布蕾派等，估業績再突破億元！

全聯表示，We Sweet系列甜點去年與Hersheys合作推出巧克力聯名商品，以百元有找的平價、高質感甜點，成功擄獲消費者的心，後續推出的辻利茶舖TSUJIRI聯名甜點、芒果季、檸檬季等甜點，也持續受消費者注目及好評，但仍有許多巧克力控的消費者，期待Hersheys聯名甜點再回歸。

因此，全聯今年入冬再攜手Hersheys推出21項聯名甜點，其中，第一波開賣的17項商品，除了預購甜點外，售價20～99元，通通百元有找，且為全聯獨家、期間限定販售，僅限自12月14日至2019年1月31日（預購品項販售至2019年1月17日）才買得到。

全聯表示，去年Hersheys巧克力聯名甜點以「經典巧克力菠蘿泡芙」、「經典巧克力布丁」、「濃情美國經典巧克力燒」最受青睞，個別都有40～60萬的銷售量。今年除了熱賣商品復出，口感也更加升級，如「巧克力燒」加入日本北海道奶油乳酪，搭配口感紮實香濃綿密的布朗尼蛋糕，並以多道溫層焙烤，製作出升級版雙重層次濃郁風味的「濃情雙重巧克力燒」。

另外「經典巧克力布丁」則是以頂級美國進口Hershys可可粉製作，另外附上一包巧克力醬，食用時淋上濃郁巧克力醬，口感更升級，成為2018年升級版「經典巧克力布丁」等，是美味加倍但價格不變的Hersheys甜點。

除了復刻升級版的熱賣品項，全聯今年也一口氣推出11款新品，供巧克力控選擇，如使用國人熟悉的巨蛋麵包為主體，在麵包體上鋪上滿滿的Hersheys巧克力碎豆，內餡則包入用可可粉熬煮而成的巧克力醬，甜中帶苦的「經典巧克力巨蛋麵包」；讓Hersheys經典巧克力豆與Reeses花生脆豆完美結合，披覆於Q軟美味糰子外皮，外層再淋上一層Hersheys巧克力糖衣的「濃情花生巧克力糰子」就像剛從巧克力瀑布中取出般的濃郁香甜。

此外，預購款的「巧克力奶醬蘋果蛋糕」則是在濕潤的Hershey`s巧克力蛋糕夾層中塗抹清爽蘋果醬，其他如「經典布朗尼可可慕斯杯」、「濃情芝心布朗尼」、「濃情巧克力布蕾派」等，也是推薦商品，眾多年度重量級甜點出籠，預料將再掀起一波We Sweet X Hersheys風潮。

(工商 )