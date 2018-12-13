加拿大認知悠能 創蒙特梭利NISA方式推動失智症專業照護

2018年12月13日 16:37 中時 魏怡嘉

一位80歲的老太太，固定到日照中心參加活動，但在11點半的時候，奶奶開始焦急地想要外出，不斷吵著說有人在等吃飯，她必須要回家，在無法制止的情況下，中心只能將她約束在輪椅上，試圖穩定情緒，但這樣做，只會讓奶奶更躁動，中心照護人員非常頭痛。後來照護人員利用NISA評估了奶奶過去的興趣跟習慣，在11點鐘就開始安排她有興趣的事情，成功降低老太太每日11點半就開始躁動的問題。

台灣認知功能促進協會暨亞東醫院神經醫學部一般神經科主任甄瑞興表示，而是一點一滴流逝至歸零，如同80歲奶奶一樣，這些患者仍保有過去的部分記憶，有可能幫助他們留住或避免引起負面情緒產生躁動。

照護人員於是利用NISA評估了奶奶過去的興趣跟習慣，發現原來奶奶的先生還在的時候，每天中午11點半一到，奶奶就急著做午餐給先生吃，甄瑞興指出，中心照護人員依照認知悠能蒙特梭利照護的概念，與日照中心附近的攤販結合，在日照中心的角落，設置了一個像菜市場的攤位，照護人員在11點鐘就開始安排她有興趣的事情，例如讓奶奶來買菜，並讓她透過排碗筷、洗蔬菜來讓她轉移注意力，成功讓老太太在11點的時候不再躁動。

甄瑞興表示，輕重度失智症患者其實仍保有記憶與行動能力，在照護上必須花費多心思與人力，根據國外研究統計發現，失智症患者以小組團聚的方式才會成功，原因在於照護者必須了解失智症患者的「過去、現在與未來」，以All about me的概念，得知患者需要(Need)什麼、對什麼感興趣(Interest)、過去擁有什麼專長(Skill)以及現在還保有多少的能力(Ability)，也就是「NISA」評估模式，才能知道什麼樣的照護對患者才是最大幫助。

甄瑞興認為國外的蒙特梭利的認知悠能(DementiAbility)運用在失智症照護上已發展多年，遍及加拿大、澳洲及英國等，現在台灣要跟上腳步，把概念帶進來。失智症並非聽天由命，幫助患者持之以恆多運動、多動腦才是根本，雖然目前失智症目前沒有藥物可根治，但初期罹患病症者，透過持續性的多運動、多動腦，使腦部海馬迴體積會增厚，可以有效地延緩病症惡化。

(中時 )