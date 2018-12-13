警局花圃變菜園 民眾：還可以種辣椒

2018年12月13日 15:16 中時 邱立雅

警分局花圃改種小白菜，查賄績效超標！新竹縣竹東分局大門兩側花圃，原本栽種各式景觀花卉，但日前因建築物拉皮改頭換面，花圃也隨之迎來空窗期，分局內員工隨手撒下小白菜種子，在選舉前幾日發芽「冒出頭」，正值分局查辦竹東鎮內賄選案件，超過上千人次進出警分局接受問訊，不少民眾也對警局門口種滿蔬菜感到驚奇。

近日不少民眾路過竹東分局，紛紛被大門兩側的「開心農場」吸引目光，上頭種植了青翠鮮嫩的小白菜，也讓人相當疑惑警局「花圃怎麼變菜園了？」原來是日前分局進行門面大改造，工程進行時也順道將凋零的花卉清除，預備將來再重新栽種。

由於拉皮工程超過半年，花圃也因此荒廢多時，分局工友順手撒了一把種子，因土壤肥沃，沒多久菜苗就漸漸冒出頭，長出嫩芽時正逢11月底選前，查賄案件辦得如火如荼，甚至一度調超過千人次進警局問訊，小白菜冒出頭似是呼應候選人們賄選見光。

因少見警分局花圃栽種蔬菜，路過的民眾也被綠油油一片給吸引，驚訝「警察局也有開心農場？」甚至還有民眾開玩笑表示種得不夠滿，應該還可以種些青蔥、辣椒、九層塔、高麗菜等作物，豐富菜圃營造食物森林的效果。

「花圃還是回歸景觀植物較為適當。」竹東分局表示，因分局門面拉皮工程剛完工，目前已有規畫栽種適當花卉，對於意外營造出綠油油的菜圃受到民眾關注，「這不會是常態」，但基於不浪費原則，未來這些小白菜將給員警伙食加菜用。

(中時 )