永豐金證券支持喜憨兒基金會 幫助憨兒 關懷偏鄉

2018年12月13日 15:17 工商 王淑以

1,000人的暖心送愛。永豐金證券參與喜憨兒基金會-長期餐盒募集計畫，發起「點亮希望．讓愛爬上心頭」餐盒認捐活動，逾千位員工響應，合計認捐8,889份喜憨兒烘焙坊餐盒，永豐金證券董事長朱士廷代表致贈時表示，永豐金證券是一個充滿活力與熱情的團隊，不僅在金融專業開創卓越，更在企業、員工與社會的關懷互動中追求永續價值，千位同仁的共同愛心，將有超過2,000位的偏鄉學童在未來一年可以收到餐盒禮物，也同時讓烘焙坊的喜憨兒得到工作訓練與成就肯定。

永豐金證券今年邁入30年，員工超過2,300人，為國內名列前茅的大型券商，近幾年除積極發展財富管理及複委託業務繳出亮麗成績，另外也在社會公益與企業永續經營投入心力。朱士廷表示，每個人的心中都有愛與溫暖的種子，今年以來在公司舉辦的各種公益活動及運動會場上，看到同仁間團結扶持樂於回饋的舉動令人動容，相信這樣的精神與溫暖可以延續，擴及到社會中需要關愛的族群。

喜憨兒基金會創辦人現任執行董事蘇國禎表示，永豐金證券這次發起「點亮希望 讓愛爬上心頭」認購餐盒活動，不僅幫助在喜憨兒烘焙坊工作的憨兒，並支持基金會能持續推動喜憨兒整體就業服務，憨兒親手做的麵包會以愛心餐盒送給偏鄉學童，一份付出，兩份感動。

捐贈儀式中永豐金證券北中南8家據點及總公司連線進行點燈儀式，象徵全省愛心串連，百餘位員工共同參與見證，並由喜憨兒基金會大小朋友啦啦隊表演，總計永豐金證券全台1,043位員工響應，認捐愛心餐盒8,889盒，價值逾133萬元，在未來一年將有2,000多位偏鄉小朋友可以收到喜憨兒親製的愛心餐盒。

永豐金證券今年啟動一系列豐公益活動吸引同仁參與，包括胖卡車環島公益，員工投入志工行列前進南投車埕以闖關遊戲宣導環保愛護山林、在台南觀夕平台淨灘守護乾淨海洋、到雲林與家扶家庭共度溫馨重陽節，結合志工、眷屬、遊客與廣大網友的力量，一起落實愛護環境與在地關懷；12月又展開餐盒認捐，獲得逾千位員工響應，再次展現永豐金證券的企業文化溫度。

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