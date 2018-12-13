拔西猴溪土石裸露恐崩塌　議員促改善

2018年12月13日 15:16 中時 張穎齊

基隆市七堵區拔西猴溪護岸上邊坡土石裸露，居民擔心雨水沖刷下，地基會不斷流失，恐造成崩塌意外。（張穎齊攝）

基隆市七堵區拔西猴溪護岸上邊坡土石裸露，當地居民擔心地基不斷流失，恐怕會造成崩塌意外，議員張耿輝獲報後，邀集相關單位到場現勘，並要求盡速改善，工務處河川水利科長洪延良說明，會先清除護岸植被後，再做進一步檢測，若有掏空疑慮，將編列經費進行修復。

張耿輝指出，拔西猴溪護岸上邊坡，因為遭逢雨水侵襲，明顯可以看到土石裸露的情況，如果任由雨水不斷沖刷，恐怕會持續造成土石流失，屆時發生危險的話，後果不堪設想，對此要求市府盡速辦理護岸安全檢測，倘若有掏空的問題，就應該立即進行改善工程，以維護當地居民的生命財產安全。

「會有崩塌的危險！」47歲的楊姓里民直言，此處不僅巷道地基掏空，就連房子都跟著傾斜，近幾年來愈來愈嚴重，甚至屋內的門窗都因為傾斜變形，導致關不起來，讓人非常擔心會有崩塌的危險。

七堵區泰安里長詹仁豪表示，拔西猴溪出口處護岸上邊坡，近幾年來發現有土石裸露的情況，鄰接護岸的巷道疑似也有地基滑動、導致下陷龜裂，前幾年曾經有爭取經費修復路面，但護岸裸露的問題還是卻還是沒有解決，希望市府盡速對邊坡部分，進行改善，避免雨水持續沖刷，導致地基流失。

洪延良說明，拔西猴溪兩側都是完整的岩盤，下邊坡也設置有格樑式擋土牆，將先行清除護岸植被，再進一步檢視，如果有發生地基掏空或下陷等情況，將動支相關經費來進行維修。

(中時 )