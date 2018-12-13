中區資訊展衝買氣消費3千抽賓士車

107年中區資訊展13日正式揭幕，盼突破去年創下的45萬參觀人潮，帶領民眾迎向新科技未來。（林欣儀攝）

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中區資訊展以「跨界創新」為主題，民眾可戴上VR眼鏡、坐上飛行機艙，體驗身歷其境的感受。（林欣儀攝）

資訊展搶便宜！為期6天的中區資訊展13日展開，吸引100家廠商、500個攤位參展，業者推出重重優惠，其中，近年來受歡迎的電競筆電價格下殺最低只要3萬不到，吸引許多民眾搶便宜。而為拉抬買氣，主辦單位更祭出消費3千抽賓士車活動。

今年資訊月以「跨界創新、遇見未來」為主題，台中市電腦商業同業公會理事長石立欽指出，早期資訊展主要介紹新產品、提供民眾優惠價格，但隨著思維改變，近幾年資訊展以分享未來資訊科技為主，藉由此主題，盼帶領民眾了解未來科技將如何改變生活。

107年中區資訊展規畫主題政府區、電腦系統區及行動通訊區、智慧家電區、數位學習區、數位週邊區與車聯網專區共7大展區，其中，華碩推出「筆電舊換新」最高折抵1萬2千元優惠、宏碁電腦則推出最新筆電親民價3萬不到。

戴上VR眼鏡、坐上機器手臂嵌入的飛行座艙，民眾在資訊展現場還可體驗最新體感娛樂機台，感受上下俯衝、左右飛竄的真實震撼。主辦單位強調，配合年底除舊佈新需求，家電區推出現場購物分期0利率，且全場消費滿3千即有機會抽賓士轎車，盼拉抬買氣。

(中時 )

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