巨星耶誕演唱會周末登場 民眾漏夜卡位

新北歡樂耶誕城「巨星耶誕演唱會」周末登場，有熱情粉絲13日就到場卡位。（譚宇哲攝）

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曾小姐13日一早特別帶了藝人鼓鼓的LED燈手舉牌到場卡位。（譚宇哲攝）
新北歡樂耶誕城「巨星耶誕演唱會」周末登場，有熱情粉絲13日就到場卡位。（譚宇哲攝）

新北歡樂耶誕城「巨星耶誕演唱會」將於15、16日連續2天在新北市民廣場舉行，由於今年主辦單位找來鐵肺歌后鄧紫棋、亞洲流行天后蔡依林等超強卡司陣容，即便天氣冷颼颼，13日一早就已經有熱情粉絲到場卡位，爭睹偶像風采。

「我是來支持鼓鼓的」，曾小姐拿出特別訂購的鼓鼓LED燈手舉牌興奮表示，她跟喜歡鼓鼓的朋友約好一起來卡位，她13日一早9點到，發現已經有零星的人到場卡位，今年耶誕演唱會卡司非常棒，就算天氣冷，還是值得來排。

新北市觀光局表示，巨星耶誕演唱會15日由鐵肺歌后鄧紫棋壓軸，演唱破億單曲「光年之外」，這也是她首次在巨星耶誕演唱會登台；16日則由亞洲流行天后蔡依林擔綱，她也是許久未在台灣出席大型公開戶外表演，也是兩大天后年底前在台唯一公開演出。

15、16日還有多位實力堅強的演唱陣容，包括：今年獲得「最佳新人獎」與「最佳台語專輯獎」的茄子蛋、Bii畢書盡、李佳薇、邱勝翔（王子）、周興哲、陳芳語、「鼓鼓」呂思緯、愷樂、蕭秉治（廷廷）、白安、李玉璽、馬仕釗、卓義峰、李毓芬、閻奕格、李建軒、許書豪、袁詠琳、B.C.W等眾多歌手登台演出。

觀光局表示，15、16日演唱會也將在新北旅客粉絲頁、2018新北市歡樂耶誕城活動官網、TVBS歡樂台42頻道全程現場Live直播，同時MOD TVBS精采台、TVBS新聞 YouTube頻道、TVBS ASIA台、LINE TODAY等平台同步實況轉播。

(中時 )

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