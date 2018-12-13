光復新村創業體驗夯 中市府再加碼舉辦10場次

2018年12月13日 16:05 中時 陳世宗

沙鹿國中師生參訪光復新村，由進駐青年擔任講師，分享自身創業歷程。（陳世宗翻攝）

台中市政府勞工局推出「光復新村摘星創業基地—創業體驗活動」，開放全市國高中學校免費報名參加。勞工局長黃荷婷說，各校報名相當踴躍，150個參加名額1天就報名額滿。為讓更多學生有機會參與體驗，該局將於12月底前陸續加辦10場，歡迎各級學校組團參訪光復新村創業基地。

黃荷婷指出，霧峰光復新村是舊有省府眷舍，104年由台中市政府整修為青創基地，並推出「摘星青年、築夢台中」創業計畫，遴選有志創業青年進駐，是空間數最多、腹地最大的基地；基地內以視覺藝術、文化創意及餐飲創作為主，在這些舊有的老屋裡，處處綻放青年的創新、創意活力。

黃荷婷說，「光復新村摘星創業基地—創業體驗活動」每場限定15人，邀請多位光復新村進駐青年擔任講師，分享自身創業歷程，並開辦藍染方巾、魚菜共生、瓷器彩繪、水泥盆器及原住民刺繡等創業體驗培力工作坊，也安排1小時的創業基地參訪。

勞工局於11月1日至12月14日每周一至周五推出「光復新村摘星創業基地—創業體驗活動」，開放全市國高中學校免費報名參加，透過豐富活動，讓學生體驗霧峰在地文化及創意，推廣摘星青年的創新能力，打造多元化的創新創業聚落。

勞工局歡迎台中市各級學校組團參訪光復新村或合作辦理創業體驗活動，詳情可電洽光復新村創業青年服務中心(0966-523671)，或上「摘星青年、築夢臺中」Facebook粉絲專頁查詢。

(中時 )