西螺文昌國小耶誕點燈 耶誕樹是「高麗菜」

西螺文昌國小的耶誕樹是高麗菜堆疊14日點燈完畢就將分送家長帶回家吃掉。（周麗蘭攝）

友善列印
中時
校方13日舉行記者會預告。(周麗蘭攝)
文昌國小學生演出創意台語戲劇及布袋戲。(周麗蘭攝)
也特邀南投燈師吳昌年、李明華等人的作品在傳統燈區展出，造型相當可愛。(周麗蘭攝)

高麗菜盛產價格低迷，西螺文昌國小將於14日舉行耶誕點燈，新科西螺鎮代表的蕭德恕買了500顆高山高麗菜送給校方，學生13日堆成小耶誕樹，校長梁博雍表示，點燈完後送給家長帶回家吃。

文昌國小推動食農教育多年，從種植黑豆釀製醬油、到做米食DIY，把握機會讓小朋友從小認識西螺的農業；最近高麗菜供過於求，校方也希望小朋友了解在地農人面臨的困境。

文昌國小自2013起開始辦理屬於學校與社區的耶誕點燈活動，每一年用心布置校園迎賓，社區居民都很喜歡，今年邁入第6年，點燈配合食農教育的命名為「亮點西螺，好食在」，新科鎮代蕭德恕買了500顆高山高麗菜讓校方布置。

14日點燈活動傍晚5點半登場，預計晚間8點點燈，施放高空特技煙火，現場將分送LED主題小燈給民眾。

今年特邀歌手黃美珍演唱，暖身活動有西光幼兒園與西螺國中的太鼓表演、東南國樂團及熊掌樂團的樂團演奏，以及姐妹佛朗明歌舞團、咚咚舞蹈社、小豆豆舞蹈社、千禧藝術團、順武堂武術表演、虎科大炎藝火舞社演出。

校長梁博雍表示，校園重新布置燈海，也特邀南投燈師吳昌年、李明華等人的作品在傳統燈區展出，有海洋生態區、自然生態區、舞獅鬧春區可賞花燈，歡迎民眾12月14日展至明年1月5日，利用晚上到文昌欣賞在地的文昌燈會。

(中時 )

光復新村創業體驗夯 中市府再加… 影》韓粉揪團南下幫拚經濟 捕獲…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。