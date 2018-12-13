西螺文昌國小耶誕點燈 耶誕樹是「高麗菜」

2018年12月13日 16:05 中時 周麗蘭

校方13日舉行記者會預告。(周麗蘭攝)

文昌國小學生演出創意台語戲劇及布袋戲。(周麗蘭攝)

也特邀南投燈師吳昌年、李明華等人的作品在傳統燈區展出，造型相當可愛。(周麗蘭攝)

高麗菜盛產價格低迷，西螺文昌國小將於14日舉行耶誕點燈，新科西螺鎮代表的蕭德恕買了500顆高山高麗菜送給校方，學生13日堆成小耶誕樹，校長梁博雍表示，點燈完後送給家長帶回家吃。

文昌國小推動食農教育多年，從種植黑豆釀製醬油、到做米食DIY，把握機會讓小朋友從小認識西螺的農業；最近高麗菜供過於求，校方也希望小朋友了解在地農人面臨的困境。

文昌國小自2013起開始辦理屬於學校與社區的耶誕點燈活動，每一年用心布置校園迎賓，社區居民都很喜歡，今年邁入第6年，點燈配合食農教育的命名為「亮點西螺，好食在」，新科鎮代蕭德恕買了500顆高山高麗菜讓校方布置。

14日點燈活動傍晚5點半登場，預計晚間8點點燈，施放高空特技煙火，現場將分送LED主題小燈給民眾。

今年特邀歌手黃美珍演唱，暖身活動有西光幼兒園與西螺國中的太鼓表演、東南國樂團及熊掌樂團的樂團演奏，以及姐妹佛朗明歌舞團、咚咚舞蹈社、小豆豆舞蹈社、千禧藝術團、順武堂武術表演、虎科大炎藝火舞社演出。

校長梁博雍表示，校園重新布置燈海，也特邀南投燈師吳昌年、李明華等人的作品在傳統燈區展出，有海洋生態區、自然生態區、舞獅鬧春區可賞花燈，歡迎民眾12月14日展至明年1月5日，利用晚上到文昌欣賞在地的文昌燈會。

(中時 )