後悔替他「擦屁股」 川普前律師坦言瞎了眼

2018年12月13日 15:24 中時電子報 馮英志

美國總統川普的前私人律師柯恩因在「通俄門」調查中說謊，以及替川普支付封口費等罪，13日遭聯邦法官判處3年徒刑。對替前老闆掩蓋「齷齪行為」，柯恩向外界表示道歉，並坦承是對川普的「盲目忠誠」害他誤入歧途。

川普的私人律師坦承替前老闆掩蓋「齷齪行為」，遭聯邦法官判處3年徒刑。

根據《衛報》（The Guardian）12日報導，川普許多「骯髒行為」都是由他的心腹、前律師柯恩（Michael Cohen）負責善後。在遭聯邦法官判處3年徒刑後，柯恩表示願對自己所犯罪行和「涉及美國總統」的罪行負責。

柯恩在法庭上表示，他對川普的「盲目忠誠」導致他「棄明投暗」，說「今天是我重拾自由的一天」。他說：「打從我替一名生意眼光精準、我深深景仰的地產大亨工作的那一天起，我就處於個人和精神的枷鎖之中；如今我明白沒有什麼好景仰的」。

除了坦承替川普支付封口費給成人片影星「風暴女」（Stormy Daniels）13萬美元以及前花花公子女模麥克道格（Karen McDougal）15萬美元之外，柯恩同時承認對國會通俄門調查中，曾就2015至16年間所參與的「莫斯科川普大樓」建設計劃，配合川普，向兩院情報委員會作「虛假陳述」。

談到川普日前推文批柯恩「軟弱」，柯恩表示，他唯一軟弱之處是他對前上司的「盲目忠誠」。他說：「我一次次罔顧內心的聲音和道德感，認為自己有責任替他掩蓋各項齷齪行為。」

柯恩最後向外界公開聲明，表示「最重要的，我想要向美國人民道歉。大家應獲得真相，欺騙你們是不公正的」，「如今的我，是罪有應得」。

柯恩的委任律師主張讓柯恩免除牢獄之災，因他先前已向紐約聯邦檢察官認罪，包括逃稅、對銀行提供不實陳述，以及違反競選財務法。不過法官認為本身是律師的柯恩「應該更明白事理」，判他入獄3年，並令他明年3月6日自行到聯邦監獄報到，同時判他支付200萬美元（約新台幣6200萬元）的罰金和損害賠償。

(中時電子報)