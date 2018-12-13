日新防衛大綱 強烈關切陸軍事動向

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旺報

共同社13日報導，日本政府力爭在18日內閣會議上敲定的新防衛力建設指針《防衛計劃大綱》及下一期《中期防衛力整備計劃》（中期防）的大致內容已於12日曝光。

據報導，其中寫明中國的軍事動向是包括我國在內的地區及國際社會安全保障方面的強烈關切。此外還提到了通過改裝海上自衛隊護衛艦「出雲」號並不屬於 「攻擊型航母」”。

關於太空、網絡等安保新領域，日本防衛大綱提出這些在民生領域也得到廣泛應用，若使用受到妨礙，會對國家和國民安全造成重大影響，作為應對措施需要實施跨越陸海空界限的「跨領域作戰」。

防衛大綱等警惕指出，中國正在迅速發展網絡及電磁波領域的能力，還在太平洋進行「高頻度活動」，強烈期待能以更加協調的形式發揮積極作用。北韓仍被視為重大且迫切的威脅。

對於“出雲”號，則寫明「進行改裝」，同時強調其並不屬於日本《憲法》不允許擁有的攻擊型航母。

關於推進跨領域作戰，防衛大綱等指出在有可能受到通信干擾等的電磁波領域佔據優勢必不可少，寫入提升讓意圖侵犯日本的雷達及通信等失靈的能力。此外，還將把網絡防衛隊和海上運輸部隊重新整編為橫跨海陸空的「聯合部隊」。

關於防衛裝備的採購，防衛大綱等提及了從美國購入時接受報價的「對外有償軍事援助」（FMS）制度。鑑於被指存在延遲交付等問題，文件稱將努力對採購時間及履行狀況進行妥善管理。此外，還把應對人口減少及少子老齡化列為緊要課題，提出確保人員的強化人員基礎工作要進一步推進。

(旺報 )

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