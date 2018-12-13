台中東勢921平價住宅閒置 轉型山城婦女服務中心

東勢婦女中心前身為安置921地震災民的平價住宅。（王文吉攝）

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東勢婦女中心提供社會參與、經濟培力、法律諮詢等多項服務。（王文吉攝）
東勢鴻運社區完成階段性任務，社會局爭取代管，經修繕後活化為婦女服務中心。（王文吉攝）
婦女服務中心提供迷你菜園，將用於培訓婦女種植有機蔬菜。（王文吉攝）
東勢婦女中心揭牌啟用。（王文吉攝）

為安置921地震災民的平價住宅「東勢鴻運社區」，因住戶陸續遷出，完成階段性任務，社會局爭取代管閒置空間，轉型為社福使用。社區活動中心獲得前瞻計畫補助修繕，成立山城婦女服務中心，13日上午由台中市副市長林依瑩揭牌，將提供社會參與、經濟培力及友善育兒的空間。

鴻運社區共規劃48戶，有16戶已取得產權，其餘閒置。為鼓勵女性投入社會參與，台中市社會局爭取代管閒置空間，透過前瞻計畫，向中央申請500萬元補助，加上自籌125萬元，修繕社區活動中心，並成立婦女福利服務中心。

東勢婦女福利服務中心委託弗傳慈心基金會辦理，提供社會參與、經濟培力、法律諮詢、心理輔導、家庭訪視及友善育兒空間等服務。林依瑩表示，台中市原有7家婦女福利服務中心，分別位於西屯、南屯、北屯、豐原、東區及大甲區等，為促進偏遠婦女福利，透過活化閒置空間，將資源輸送到山城地區。

林依瑩說，台灣女性多為職業婦女，除要上班工作，還要照顧老小，韌性很強。現在少子化，每一個孩子都是寶貝，新手媽媽不知所措，期許未來提供新手媽媽等多元服務項目，讓山城婦女能夠享有更全面的資源。

社會局指出，台中市女性人口約142萬，略高於男性人口138萬。隨著女性人口增加，福利服務需要更多元化，並且拓展到每個區域。社會局從民國96年以來不斷投入資源，設置婦女中心，加強婦女福利服務，希望讓弱勢婦女可以產生自我能量，進一步改變家庭、改變環境。

(中時 )

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