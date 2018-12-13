公道五路人行道改善工程開工 提供民眾更好生活機能

2018年12月13日 16:41 中時 陳育賢

新竹市長林智堅（中）13日主持「公道五路人行空間景觀改善工程」動工儀式，將大幅整修公道五路1.6公里人行道。（陳育賢攝）

為了改善公道五路整體人行道景觀，新竹市政府爭取前瞻基礎建設經費6199萬元，改善超過20年沒大幅整修的公道五路1.6公里人行道，此次並將再新增950公尺自行車道，同時整理地下寬頻管線，提供民眾更好的生活機能。

市府表示，1997年啟用的公道五路人行步道，因當年的無障礙斜坡道設置不當加上人行道鋪面老舊、寬頻管線佔用排水暗溝斷面等問題，市府因而規畫改善工程，將進行東勢街至交流道人行道約1600公尺、鋪面改善1萬6000平方公尺、新增自行車道950公尺及綠美化面積1150平方公尺，大幅提升人行道安全、美觀，滿足民眾使用需求，工程預計2019年9月完工。

林智堅說，過去公道五路超過20年沒修整，影響人行動線，甚至還有部分路段有積水狀況，未來藉由交流道至東勢街的人行步道建置，改善周邊排水及景觀環境，將市民在意的問題解決，並提供優質的生活環境。

他表示，市府打造竹科X計畫產業園區，提供年輕人更好的工作跟穩定的收入，未來將有相當多外賓進駐，因此提升周邊公共建設讓環境更好，同時規畫兒童探索館、展演中心等公共建設，未來竹科X作為台灣下1個科技廊帶，這裡不僅交通便利而且相當多休閒設施，提供市民更好更優質的生活機能。

工務處長陳永源表示，透過「公道五路人行空間景觀改善工程」計畫的實施，將可改善行人安全並美化市容景觀，一併解決長期以來管線、標誌牌雜亂無章及排除既有障礙等影響行人通行的問題，並建構自行車道串連城市鐵馬路網、規畫連續型植栽帶塑造綠意盎然的城市綠廊，以期優質生活環境的建設，營造慢活步行城市新願景。

(中時 )