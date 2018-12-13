NU SKIN保養系彩妝上市 就是要妳「好看」

NU COLOUR Power Lips Fluid流金恆色漾唇彩 ，強調「極顯色X狠持久X 超溫和」三大亮點。（圖／業者提供）

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NU COLOUR 珍珠質透魔力粉餅。（圖／業者提供）
NU COLOUR 亮澤持久BB粉底，SPF30 PA＋＋ 。（圖／業者提供）
NU COLOUR 立體光燦修容頰彩。（圖／業者提供）
NU COLOUR Power Lips Fluid流金恆色漾唇彩，11款時尚色全新上市。（圖／業者提供）
NU COLOUR 閃耀眸煥眼影盤 (輕舞紫羅蘭5色組) 。（圖／業者提供）

知名直銷公司NU SKIN積極搶攻彩妝市場，由日韓專業團隊研發的全新「NU COLOUR 護膚彩妝系列」上市，台灣將是全球第一個引進的市場，業者表示，該系列是以精萃保養成分，配合亞洲女性膚質及膚況，量身打造高質感的底妝、唇妝、眼妝產品，無論彩妝「新手」或「神手」都能瞬間「上手」！

如新台灣總經理張雅婷表示，累積30多年護膚經驗的NU SKIN，這次將甜橙油、特級初榨橄欖油等成分，運用於彩妝品中，從保養概念出發，目標讓消費者在上妝的同時，更能兼顧肌膚養護。

據如新介紹，此次NU COLOUR 護膚彩妝全系列，包括：散發透亮水晶妝感的「閃耀幻彩光唇膏」與「閃耀豐盈水唇釉」，以質感霧面為主的「閃耀迷光唇膏」與「微霧光絲絨恆色唇釉」，還有愛用者暱稱為嘟嘟唇的「閃耀豐唇潤色護唇膏 SPF14」。

在底妝選擇上，則有結合光澤感與高保養質地的「NU COLOUR亮澤持久BB粉底 SPF30 PA++」、日系精緻肌質的「NU COLOUR珍珠質透魔力粉餅」與「NU COLOUR珍珠美肌光感蜜粉」，以及提升氣色擔當的「NU COLOUR立體光燦修容頰彩」與逆轉局部瑕疵的「NU COLOUR完美遮瑕魔力棒」。

眼妝系列中，則有國外爆品推薦，兼具完色、提亮、定妝三效的「NU COLOUR閃耀3D 立體眉粉」，以及搭配性高的「NU COLOUR閃耀眸煥眼影盤」。加上「NU COLOUR舞眩美眸眼線筆」、「NU COLOUR閃耀3D塑型眉筆」等眼妝必備單品。

此外，還有濃密、纖長二合一訴求的「NU COLOUR閃耀電眼濃纖睫毛膏」與睫毛養護的「NU COLOUR睫毛滋養打底液」。妝後卸除，則有「NU COLOUR深層淨透卸妝油」，以高度保濕與超好卸配方，維持肌膚洗後潤澤與柔嫩水感，維持上妝即保養的全日肌膚養護。

如新並指出，近期歐美網路竄起唇彩黑馬，以超顯色、不易沾染、質感妝效，掀起全球網美討論，2018年來自Nu Skin的「NU COLOUR流金恆色漾唇彩Power Lips Fluid」正式引進台灣市場，提供11種不同唇色以特殊皮絨舒適氣墊技術-Sueded Comfort Cushion，結合專業顯色成份與護唇精華，打造「極顯色X狠持久X 超溫和」三大美唇亮點！

(工商 )

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