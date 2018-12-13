嚴選環保餐具 吃的「食」在安心

2018年12月13日 16:09 中時 陳世宗

食安問題越來越受消費者關注，民眾不僅注意購買食物來源外，也重視餐具的使用安全性，為幫民眾健康把關，台中市霧峰區集泉塑膠研發出一款環保材質的「共聚聚酯環保容器」，強調使用後可回收、低碳省能源及環保低毒的產品亮點，希望讓大人、小孩能夠吃的「食」在安心。

集泉公司指出，這款共聚聚酯環保容器，透過財團法人塑膠工業技術發展中心輔導，耗費將近1年時間檢測、改善，順利通過多項食品容器安全檢驗項目，相較於其他傳統容器如瓷盤、不繡鋼盤，具有高度安全性，同時容器也具有耐摔、耐磨耗的優點。

董事長詹景忠說，環保容器是食品安全的相關重點，回收塑料也是近年來熱門討論的綠色議題，未來更會積極捍衛消費者權益，研發更多高品質的環保產品，同時為地球環境盡一份心力。

郭姓食品技師認為，食安問題已經不只是食材新鮮與否，還必須考量烹飪餐具的正確使用，因市面上餐具有的根本不耐高溫，甚至低劣餐具還會因為溫度太高而產生毒素；不慎被民眾吃進肚子裡造成更大身體危害，環保餐具的生產以及如何正確使用，正是未來的消費者所關心的議題。

財團法人塑膠工業技術發展中心，為宣導環保容器的使用，13日特舉辦「安全食品容器新材質研討會」，邀請高雄醫學大學公共衛生學系教授吳明蒼等專家，與團膳、餐飲、學術及環保等人士，進行講座交流，宣導環保容器的使用！

(中時 )