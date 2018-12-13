大村鄉冬果葡萄上市 成串紫黑珍珠 小巧香甜又Q彈

2018年12月13日 16:06 中時 謝瓊雲

身為第二代的果農賴昶睿，管理5分多地的葡萄園，堅持採取無毒草生全套袋方式栽培，葡萄品質穩定、風味好，且因自產自銷，價格相對平價。(謝瓊雲攝)

大村鄉長游盛(右)參觀黑匠葡萄觀光果園。(謝瓊雲攝)

大村鄉長游盛(右)指出，近年大村鄉大力推行觀光，與業者合作在火車站推出電動車租用，歡迎民眾多多搭火車到大村來吃葡萄、買葡萄。(謝瓊雲攝)

大村鄉冬季葡萄上市了，葡萄冬果果實顆粒較小，但口感香甜Q彈，深受消費者喜愛，今年雖無颱風災害，但受豪大雨影響，冬果栽植量較少，產季縮短，想吃到葡萄得把握時間。

大村鄉葡萄採露天栽培，種植面積將近500公頃，冬季葡萄雖然比較小顆，但因季節日夜溫差大，成熟後的果實色澤黑中帶紫，果粉分布均勻，入口滋味豐富、口感較好，令人垂涎三尺。

大村鄉長游盛表示，葡萄冬果開花期較容易遇到颱風、風險高，所以許多農民都只生產夏果，導致每年冬果產量偏低、生產季期間也比較短，可能年底、明年元月初就到尾聲，呼籲愛吃葡萄的饕客趕緊抓緊時間訂購。

葡萄農賴昶睿表示，今年冬果收成產量不到夏果的一半；今年夏天冬果開花期遇上高溫、豪大雨，占地面積5分地的果園中，至少有1分半的花蕊直接乾掉，導致結果率掉一半。

賴昶睿說，所幸今年一連三個颱風都在襲台前急轉彎，未進入台灣本島，未對對葡萄造成損害；他經營管理的黑匠果園採取自產自銷方式，每箱2.5公斤（換算約為4台斤）售價400元，與去年同期價格維持不變。

游盛說，這兩年大力推行搭火車來大村鄉吃葡萄、買葡萄遊大村的活動，結合相關業者推動電動車遊大村活動，各地遊客在大村車站就能租用，再騎上電動車到葡萄園觀光、採果，歡迎各地民眾利用周休假日，前來大村體驗採果樂。

(中時 )