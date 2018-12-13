信義鄉白雪木正綻放 柳家梅園綴銀白

南投縣信義鄉柳家梅園300棵白雪木正盛開，為「踏雪尋梅」賞梅季先暖身。（沈揮勝攝）

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白雪木盛開，為柳家梅園營造北國風情。（沈揮勝攝）
白雪木花期在耶誕節前後，苞片神似迷你版的聖誕紅，所以另名「聖誕細雪」。（沈揮勝攝）
柳家梅園白雪木盛開現況。（沈揮勝攝）
拍紀念照很有感。（沈揮勝攝）
白雪木（聖誕細雪）開得壯觀美麗。（沈揮勝攝）

信義鄉「踏雪尋梅」賞梅季將於24日開鑼，新中橫沿線各大賞梅園區摩拳擦掌，修枝理環境、為迎接遊客做準備；其中，牛稠坑柳家梅園以俗稱「聖誕細雪」的白雪木先暖身，區內銀白處處，滿樹狀似雪花的苞片楚楚動人，平添北國風情。

園主柳慶祥目前人不在台灣，他透過通訊軟體與記者連絡並表示，原產於墨西哥的白雪木，在花季所形成的景觀意象，很容易讓人將它們與耶誕節聯想在一起，因此也有雪花木、雪苞木、聖誕雪花、聖誕初雪、聖誕細雪、小聖誕花或白雪公主等多種俗稱。

柳慶祥的弟弟柳建生說，園區白雪木依栽植時程，樹齡4到9年不等，花期前後，夜間關掉暫時用不到的路燈及不相干之照明設施，讓它充分休眠以積蓄能量，目前區內有300多棵盛開，適足以營造耶誕氣氛，花期也剛好銜接梅花季。

柳建生指出，耶誕節與賞梅季時程相銜，園區另栽植有大面積的聖誕紅，此刻花序上的苞葉也正紅，與白雪木（聖誕細雪）隔著山溪，紅、白互相呼應，營造西洋年節氣氛；兩種應景植物，觀賞期都很長。

信義鄉梅子夢工廠入口處，也栽有1株白雪木，花況還不錯。場長張志雄說，目前梅況多在含苞階段，雖偶見幾株綻出3、5花朵，但還沒達到觀賞規模，評估盛花期應在元旦前後；在憧憬雪梅滿園綻放的等待期間，聖誕細雪是另種不錯的選擇。

(中時 )

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