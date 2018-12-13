花蓮貧童騎單車探病父 體力不支坐路旁 遇警神救援

2018年12月13日 15:57 中時 許家寧

江姓男童因家境貧寒，父子皆無手機可用，兩人因此錯身而過。（許家寧翻攝）

花蓮縣卓溪鄉崙山國小的9歲江姓男童家境貧寒，父子皆無手機可用，因思念在玉里鎮住院多日的父親，獨自騎單車前往醫院探父，千辛萬苦騎到離家14公里遠的醫院，卻發現父親早已出院，灰心返程途中體力不支倒坐路旁休息，所幸被路過員警發現，送他返家與父團聚。

警方指出，卓溪鄉崙山部落至玉里鎮市區路程來回長達28公里，就讀崙山國小3年級的江姓男童，因為48歲擔任粗工的父親工作時脊椎受傷，必須住院一周，江小弟思念父親久未返家，日前瞞著家人偷偷獨自騎單車下山想要到玉里鎮的醫院探視父親。

江小弟努力踩著踏板，克服沿途山路上下坡及車流交織的省道台九線，一路上險象環生，好不容易騎到玉里市區，又因為鎮上有三家醫院，一度迷路及找錯醫院，終於到達父親所入住的玉里慈濟醫院，才得知爸爸早已先行一步出院返家。

失望的江小弟只好踏上歸途，不過已經體力透支，一路上走走停停，坐在台九線北上288公里路旁休息時，正好被巡邏員警蕭春林發現，警方下車關心了解男童情形後，對江小弟的孝心非常感動，決定開著巡邏車協助男童和單車返家。

江童父親返家後，在家中遍尋不到兒子，心急如焚要趕至立山派出所報案，一出門就碰見管區員警平安載著兒子返家，開心抱起江童，父子緊緊相擁，江父說，因為沒手機無法和家人報平安，沒想到兒子竟會跑來找他，很感謝員警的幫忙。

(中時 )