救災添利器　慶安宮捐贈救生橡皮艇

慶安宮管理委員會熱心公益，今（13）日於慶安宮廣場舉行捐贈活動，購買全裝備FRP充氣式救生艇5台及8人充氣式橡皮艇10台，捐給基隆市政府消防局。（張穎齊翻攝）

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慶安宮管理委員會熱心公益，為了讓消防人員擁有更完善的救災裝備，13日於慶安宮廣場舉行捐贈活動，購買全裝備FRP充氣式救生艇5台及8人充氣式橡皮艇10台捐給基隆市政府消防局，市長室祕書陳俊宇代表市府感謝慶安宮善行義舉。

陳俊宇指出，基隆是美麗怡人的海岸城市，擁有許多休憩據點、海岸線、港口，以及北台灣首屈一指的海岸風光，消防弟兄在海域執行救援任務時，急需完善的救災工具，此次慶安宮捐贈全裝備FRP充氣式救生艇、充氣式橡皮艇，等於是為了基隆市消防局增添一大助力。

陳俊宇表示，他代表消防局向慶安宮表達最高誠摯謝意，這些救災工具性能好、功能操作靈敏、反應迅速，適合於寛廣的海域執行任務，對消防弟兄而言是最好的支援工具，也成為市民生命安全的最佳保障。

在慶安宮全體委員、顧問及地方民代和義消防幹部見證下，由慶安宮主任委員童永捐贈船艇，消防局長陳龍輝代表接受。隨後，陳俊宇也頒發感謝狀與消防寶寶給慶安宮，以表揚其善行。

消防局指出，慶安宮不遺餘力、回饋社會，此次受贈的全裝備FRP充氣式救生艇5台及8人充氣式橡皮艇10台，可以即時更新救災裝備，並有效發揮整體救災統合效能，降低民眾生命財產損失，期許有更多人加入防災與協助救災的行列，共同建構最安全快樂的城市。

(中時 )

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