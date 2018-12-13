裱褙高手劉鎮誠 研究裱褙多年有成

2018年12月13日 16:10 中時 范振和

花蓮市城鎮藝術工坊主人劉鎮誠聲稱，相同的作品採用不同的留邊，味道完全不同。（范振和攝）

魚畫家黃茂盛的作品，經過裱褙師劉鎮誠的巧手，鮮活了魚體 。（范振和攝）

花蓮市城鎮藝術工坊的環境清幽，處處可見藝術品。（范振和攝）

花蓮市城鎮藝術工坊主人劉鎮誠從事裱褙業30餘年，以美術館等級的保存模式，細心面對每件裱褙作品，將藝術品控制在鹼性環境中，甚至無酸裝裱防水處理，以因應台灣潮濕氣候，他用心擦亮了裱褙金字招牌。

劉鎮誠於1983年至2007年經營華山藝廊；200年至2016年任職慈濟基金會多媒體組，專責展覽規畫、執行；2017年創立「城鎮藝術工坊」，專責裱框設計、美術館典藏保存及分級等，最近應文化局之邀，講演「藝術『裱』現『框』出美感」，備受好評。

「美術館保存的模式，大部分來自大陸型氣候國家研發出來的無酸保存法。」不過，劉鎮誠說，這並不符台灣海島型氣候，台灣必須因地制宜，再加上防潮、防水處理，才能延長作品壽命。

往昔裱褙工夫不外傳，中國字畫的裝裱是父傳子，後來才慢慢出現師徒制。劉鎮誠說，他22歲當兵退伍後，有幸因緣聚會，一邊接手伯父交棒的玻璃行，一邊向師傅學習裝裱技術。

「裱框不是只有4根木頭而已。」劉鎮誠表示，裱框材料百百種，科技進步，新的材質不斷研發出來，如何找到合適的材質很重要，裱框就如同模特兒穿的衣服，是一門對藝術品鑲黏加托材料、裝飾、加固及保護的裝潢藝術，是作品發展過程的輔助性藝術。

這種行業會碰到作品斑點、發霉，或漿糊脫落、變形等問題，25年前，他曾碰到亂針秀作品必須調正，結果他一調，畫面變形了，就此吃上官司，原本裱框500元卻被要求賠償3萬5千元，最後5千元和解。

從此，他裝裱更加小心翼翼，影響了作業的態度與流程，他都會製作完整的框的履歷，從接單至成品出手，一定拍照存證，不僅保護自己也是對消費者的保障。

以畫魚馳名遠近的畫家黃茂盛而言，父親原本在漁會上班，小時印象就是，老爸常帶魚回家，為懷念父恩，他對魚特別有感覺，雖非科班出身，但粉彩畫魚10餘年，只要作品一PO上網，馬上被瘋搶，而劉鎮誠運用多元的裱框手法，是讓作品更加出色的重要因素，他讓裱褙走上精緻設計與保存的路線，提升了裱褙藝術。

(中時 )