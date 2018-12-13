寒冬新北踏青泡暖湯！美人湯、海底溫泉品樂活

2018年12月13日 15:42 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

入冬首波冷氣團本週日（16日）報到！來新北泡湯趣！這裡有有壯闊海景與秀麗的山光水色，得天獨厚的地質環境更是擁有許多溫泉泉種，包括烏來、萬里、金山、土城、三峽、新店、淡水、貢寮等，皆有豐沛的溫泉泉種，堪稱全台泉種最多元最豐富！不管是讓小孩放電、爸媽共享舒適暖湯的小約會，或者情侶間的浪漫泡湯之旅，100分的溫泉在新北！

雲仙樂園是全台唯一開車到不了的遊樂園，具備全台首座空中纜車。（葉書宏翻攝）

境內多山的烏來，是距離台北都會區最近的山地溫泉區之一，這裡的泉質是無色、無味，俗稱「美人湯」的碳酸氫納泉，對女性來說，泡此湯彷彿浸在天然化妝水裡一樣，洗後肌膚光滑透亮，因此被稱為「美人湯」，更被譽為「溫泉中的溫泉」。

「內洞森林遊樂園」自然生態豐富多元，相傳每到春夏時節，蛙聲頻仍傳，故稱「娃娃谷」。

不只如此，遭蘇迪勒颱風重創，封園三年的內洞國家森林遊樂區也在2018年9月15日重新開園了！內洞的瀑布群成為馳名全台的瀑布，其中信賢瀑布（內洞瀑布）更被網路票選為最美的瀑布第一名！根據研究調查發現，內洞的負離子（Negative ions）含量更是全台森林遊樂區之冠。是一處親子、情侶都很適合的散步做森林浴的地方。

陽明山天籟度假酒店提供。

金山是北海岸最著名的溫泉區之一，其最大特色就是擁有多種泉質，包括能軟化皮膚角質層、舒緩皮膚，被稱為「皮膚之湯」的硫磺泉；透明無色富含礦物質，具美容、促進新陳代謝等好處的硫酸鹽泉；湧出時透明無色，但一段時間後會氧化成金褐色，富含鐵質的「黃金湯」鐵泉；含二氧化碳，浸泡時會在皮膚表面呈現氣泡，有輕微按摩作用的碳酸泉；最特別的是金山位處於大屯山系地熱帶，因此還擁有全世界少有的海底溫泉！

舊金山總督溫泉提供。

泡湯賞海景外，還能來一趟知性之旅！「野柳地質公園」以海蝕地景聞名於世，有「女王頭」坐鎮，能看到各種因為風化、海水侵蝕形成的岩石奇觀，了解大自然的鬼斧神工、學習到地理與科學知識；「朱銘美術館」不僅有雕塑大師朱銘的作品，還有李金川、楊英風、朱雋、楊三郎，畢卡索、米羅、達利、亨利•摩爾、安迪•沃荷等許多國內外重要藝術家作品！不僅泡湯還能享受藝文！今年冬天，就來新北旅遊趣！

(中時電子報)