單親、視障、喪母打不倒他 高職生立志當視障按摩師

2018年12月13日 16:42 中時 李依璇

啟明學校高職部學生黃嘉龍除了按摩技巧外，也有選修烹飪課。（台北市府教育局提供）

啟明學校高職部學生黃嘉龍在泰國出生，2歲時父母離異，由肢體不方便的母親扶養，黃嘉龍高中時來到台灣，進入啟明學校學習按摩技能，就在生活漸入佳境之際，母親卻不幸過世，但他仍立志考取按摩執照，靠自己的雙手養活自己，不向命運服輸的堅毅精神，也讓他榮獲今年的台北市教育關懷獎。

北市府教育局每年辦理「台北市教育關懷獎」，表揚不畏艱難、突破逆境的學生，今年共有40位同學獲獎，教育局長曾燦金親自頒發獎牌及獎助學金鼓勵學生，陶藝家陳萬富也製作貓頭鷹陶藝品送給這些孩子，希望象徵「智慧」與「幸福」的貓頭鷹帶領孩子面對逆境。

「中文不好、視力不好、媽媽不在了、沒有錢這些困境都沒辦法擊倒我，我仍然會努力的抬起頭來面對明天！」黃嘉龍上台領獎時表示，他的視力只有0.05，30歲就會完全失明，但他把握每個學習的機會，希望把按摩的技術學好，將來能以此自力更生。

黃嘉龍說，他的母親是台灣人，但將他帶來台灣上學之後，就獨自返回泰國工作，今年暑假時媽媽驟然離世，他彷彿從天堂掉到地獄深淵，「一個月前我還在台灣這個天堂享受著學習的快樂，現在卻只能看著棺木中媽媽蒼白的面容，無語問蒼天。」

雖然悲痛，但老師告訴他，媽媽走了，他必須堅強，因為媽媽不會想看到他頹廢的樣子。「為了在天上的媽媽，必須更努力才行。」他也常常向老師請教按摩的技巧、主動幫老師按摩，請老師給予建議。

另外，台北市立復興高中輔導室也特別發起全校師生「你的舊物，我的新物」義賣活動，義賣所得全數捐予嘉龍，讓他在畢業後就業前，經濟上有些許幫助。

(中時 )