靈修治百病？ 3人接走重病昏迷女 延誤就醫害喪命

2018年12月13日 16:24 中時 蔡依珍

曾獲總統教育獎的生命教育講師莊靜潔，2年前在教她「仁神術」的鄭姓姐妹靈修處喪命，鄭姓姐妹和曾姓同學一度因法醫鑑定莊是厭食害命而逃過官司，莊父母不服再議，成大附醫鑑定報告認為莊及時送醫可救回、鄭姓姐妹案發後也開始就醫，桃檢根據2新事證，將3人依過失致死罪嫌起訴。

曾獲總統教育獎、周大觀全球熱愛生命獎章的視障生命鬥士莊靜潔，2016年3月22日猝死在靈修場所，莊的父母質疑是教她「仁神術」的43歲和38歲鄭姓姐妹和31歲曾姓同學，前一晚將陷入昏迷的愛女從家中載走卻未就醫，反而是帶回靈修處施以「仁神術」，延遲就醫害命。

3人去年因法醫解剖報告稱莊是厭食症害命獲不起訴，父母聲請再議，桃檢調查發現，莊女喪命前一天下午，向曾女表達身體不適時，還能自己開門讓同學進入，3個小時後搭上鄭姓姐妹招攬的計程車時已無法行走，是由曾女揹下樓，郭姓運將也證稱莊女在車上持續乾嘔和呻吟，曾2度建議送醫，但鄭姓姐妹執意送靈修處，自行施以「仁神術」搭配氫氧機，引導莊女利用自身的氣讓身體自癒，直到隔日凌晨5點莊女失去呼吸心跳、身體轉為冰冷才急電救護車，但已回天乏術。

檢察官發現法醫研究所早在去年4月22日回函稱莊女是厭食症害命前，曾2度回覆應詢問臨床專科醫師，而成大附醫今年8月的鑑定報告證稱，莊女是代謝性昏迷，臨床只要在急診室抽血，並注射葡萄糖或電解質就能甦醒，證明莊女及時就醫就有可能救回。

且自稱不相信醫學、就醫不在腦中選項的鄭姓姐妹，案發後分別有2次和6次的就醫紀錄，且改口稱：「不是不相信現今醫療，只是沒有就醫」，桃檢認為，3人和莊女是具有特殊信賴及互助關係的生活共同體，把昏迷的莊女從家中接走帶回靈修處，就已自願承擔防止莊女死亡的義務，卻未在第一時間撥打119或將被害人送醫，放任挽回或延長莊女性命的機會流逝，根據2新事證，將3人依過失致死罪嫌起訴。

另，痛失愛女的莊姓父母，也狀告鄭姓姐妹詐欺，直指愛女1997年和2人結識後，開始學習靈修、仁神術，一天只吃一餐，體型日漸消瘦，莊女甚至花200萬元跟鄭姓姐妹買課程和直銷產品、並負擔靈修處的房租、水電等，供養鄭女，家中還堆放大量過期直銷產品，但一同靈修的曾女認為沒有被騙、是個人價值觀問題，且過期產品都沒花到錢，桃檢認為無法證明鄭女2人有使用詐術，詐欺部分予以不起訴處分。

(中時 )