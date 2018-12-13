求柯P原諒 綠媒老董：那天看到吳祥輝道歉也別驚訝

2018年12月13日 15:51 中時電子報 邱珮畇 、影音/ 紀思婷 、 杜宇喬 、影音/

綠媒老董吳子嘉昨在「新聞龍捲風」透露，那天看到姚文智、吳祥輝向柯文哲道歉也別驚訝!(Youtube截圖)

綠媒老董吳子嘉昨在「新聞龍捲風」透露，小英想連任2020，石頭搬不開就「買開」，月薪30萬、50萬的董事長多的很，「夠分配」!(Youtube截圖)

白、綠選前砍到刀刀見骨，九合一選舉民進黨大敗，回頭尋求「白綠合作」。綠媒老董吳子嘉昨在「新聞龍捲風」透露，那天看到姚文智、吳祥輝向柯文哲道歉也別驚訝!他說，小英想連任2020，石頭搬不開就「買開」，月薪30萬、50萬的董事長多的很，「夠分配」!

台北市長柯文哲與總統蔡英文今日下午在北門碰面討論「市政合作」，外界皆認為是為了「白綠合作」。昨天小英文膽姚人多開第一槍，向柯文哲道歉。綠媒老董吳子嘉在「新聞龍捲風」透露，姚仁多道歉為什麼?這叫做笨鳥先飛，投石問路!

吳子嘉批，第一個最不要臉的鳥就先飛給你看，姚人多不要臉嘛!就先跟柯文哲道歉，你五月提名一大票人，把柯文哲砍了，砍了之後還不打緊，還火上加油!再搞一個台大醫學教授在大陸販賣人體器官，這種事也幹得出來!

吳子嘉說，到最後兩個禮拜，小英自己能量不夠，找賴清德來幫姚文智站台，再砍一刀!「我的民調(美麗島電子報)最後5天，柯文哲差點落選，差點掛掉!」柯最後險勝3500票的這個傑作，就是蔡英文幹出來的!

他透露，本來蔡英文要打他打掛的!現在蟑螂打不死變大了! 你知不知道? 麻煩變大了。在場來賓笑說，怎麼可以這樣形容柯P。吳子嘉說，柯文哲是個大蟑螂，打不死，生命力超強!柯文哲說藍綠是腫瘤，我說他蟑螂算是客氣了。

吳子嘉說，柯選後又活過來了，所以蔡英文反過去求他。所以你看看我先預告，時間越來越逼近之後，壓力越大!姚人多今天居然跑出來道歉?「如果有一天，我跟你講，如果姚文智出來道歉，你也不要感到驚訝!」我現在預測，反正「我卜卦、算命、鐵口直斷!」

戴立綱問「不成要求柯P原諒才能白綠合作嗎?」吳子嘉說，當然啊!最大的禍首是誰?是姚文智，而姚文智當然不可能會道歉!

戴立綱說「小英要借姚文智的項上人頭囉?」吳子嘉說，不是項上人頭，要搞個什麼台灣金聯董事長就解決了，林美珠能夠當董事長，姚文智也可以當董事長。「董事長多的很，你放心，夠分配的!」

他開玩笑說「明天她搞不好看我罵他，勾我去當個董事長!」在場來賓虧他本來就是董事長了。吳子嘉強調「是給你一個月30萬、50萬薪水」，所以意思很簡單，這都是在交易，當有一天我跟各位觀眾講，類似像吳祥輝這種人，跑去柯文哲道歉你也不要意外，姚文智道歉你也不要意外。

吳子嘉說，只要蔡英文有這個意志力，他拚命幹幹幹，2020所有石頭都搬開。他問主持人「搬不開怎麼辦?立綱，買開!」他說，這個遊戲現在正在上演，慢慢看嘛!

(中時電子報)