無敵海景搭配海鮮百匯　基隆長榮桂冠酒店登場

2018年12月13日 16:11 中時 張穎齊

基隆長榮桂冠酒店咖啡廳自即日起推出海景百匯自助餐，咖啡廳以壯闊的無敵海景以及北台灣新鮮漁貨融合為最道地的無國界百匯自助餐，讓民眾一次從太平洋吃到大西洋、吃遍世界各地。（基隆長榮桂冠酒店提供）

基隆長榮桂冠酒店咖啡廳自即日起推出海景百匯自助餐，咖啡廳以壯闊的無敵海景以及北台灣新鮮漁貨融合為最道地的無國界百匯自助餐，讓民眾一次從太平洋吃到大西洋、吃遍世界各地。

此次更搭配酒店自助餐券每套10張7920元的限時好康，以及針對居住在北北基的民眾推出友好專案，週日晚間自助餐還享有8折優惠(須加收原價一成服務費)。除了餐點推陳出新外，酒店也於官方網站與臉書不定期推出5折起的限量快閃優惠，以多重優惠款待老顧客。

基隆長榮桂冠酒店表示，此次料理主軸以中歐、地中海的海鮮菜色、結合基隆港的海派豪邁風味，將主廚擅長的歐式料理手法呈現出多重豐富的風味層次。

其中，黃金海岸炒淡菜是將取材自台灣近海的淡菜，用蕃茄與新鮮羅勒提味熱鍋後，以橄欖油爆炒蒜片，再加入白酒悶煮出貝類獨有的香甜，再放入香菜、蘿勒及奶油增加香氣，就是一道令人垂涎三尺的新鮮海味。主廚特製醬汁還能用來搭配歐式麵包沾取食用，相當美味。

另外，結合在地食材推出的異國風手工菜，如泰式咖哩芙蓉炒蟹，將切絲的洋蔥、蔥、蒜及辣椒爆炒後加入咖哩粉炒香，放入魚露、椰糖、米酒與黃金蟹快速拌炒，快收乾時再加入蛋液，在半凝固的狀態下起鍋，最後再以香菜提味而成。

此外，還有老饕最愛的西班牙辣味小章魚，結合烤熟的紅甜椒與蒜仁、紅辣椒、牛蕃茄及洋蔥切成絲狀，均勻拌入檸檬汁、百里香、鹽及黑胡椒醃漬一晚而成酸甜微辣的輕嗆海味，搭配歐式麵包或法國麵包一同入口，更為可口。

主廚陳進男尤其推薦有別於鹹香主菜、香甜濃稠的土耳其米布丁作為飯後的手工甜點，濃濃的蛋香與滑順的米飯口感，絕對令饕客一口就停不下來；飽餐之餘，嚐嚐北歐風味的瑞士乳酪火鍋，將火腿丁、麵包丁、棉花糖及水果等沾取融化的乳酪，既新奇又有飽足感，大人小孩都想一嚐為快。

而喜愛軟Q滑口感的民眾，可以品嚐雪花糕、松子蜂巢糕與水仙葛切。另外，招牌杏仁茶，則是饕客們的讚不絕口的甜湯選項，濃純的杏仁茶口感滑順，展現柔和絕妙風味，讓人唇齒留香。

(中時 )