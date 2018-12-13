2018台北國際創意節 偏門，就是有好的創意

2018年12月13日 16:00 中時電子報 丁維翰/SKODA資深行銷經理

直接上網搜尋SKODA影片，節奏鮮明的擊奏音樂、抖肩兄弟（Handsome dancer）簡單清晰易學的抖肩動作，搭配SKODA線條簡練的車型，很難不令人注目，這一系列抖肩舞影片，沒有強調車子性能、動力，卻在短時間內深入人心，一時間，各大小公司的尾牙、春酒表演，人人都在跳抖肩舞，這支影片將汽車品牌的名字快速引進市場。

德國福斯集團旗下的SKODA汽車資深行銷經理丁維翰（Victor Ting）於12月11日參加由旺旺中時媒體集團於臺北市松山文創園區所主辦的「臺北國際創意節高峰論壇」，進行深度的行銷創意分享。

丁維翰在演講中分享抖肩兄弟與SKODA品牌結合的創意，美國抖肩兄弟、台灣風土民情、加上歐洲汽車品牌，三者結合卻能創造年成長二位數的銷售成績，而SKODA進入台灣市場，至今才短短4年。獨特的廣告創意令人耳目一新，丁維翰說，正式的廣告影片出來後，後續的延伸行銷是重點。

拍攝影片是當時的行銷主軸，藉由拍攝驚喜影片與快閃影片的過程，製造話題的同時，將品牌傳遞給消費者。拍攝過程趣味橫生，邀請藝人拍攝抖肩舞時，丁維翰的行銷團隊並未告知藝人抖肩兄弟來台，以期捕捉藝人們在拍攝時赫然發現抖肩兄弟現身時的驚喜表情，而正是這不修飾而真實的表情可以讓觀眾輕易帶入情緒，進而產生深刻印象。快閃影片發佈後，四支影片觀看人數達1430萬人次觀看。

這支廣告讓台灣市場注意到SKODA Fabia汽車的特色：搭載得到2018國際最佳引擎大獎的1.0 TSI汽油渦輪增壓引擎以及主動安全配備—ACC與AEB系統，同時擁有後方來車警示系統與Blind Spot盲點警示，更獲得NCAP撞擊測試五顆星成績，堪稱是傲視同級車款中主被動安全配備最齊備的歐洲進口掀背車，同時擁有歐洲造車工藝及高CP值，躍升消費者選擇歐洲車的首選。

SKODA Fabia

「聰明的 就懂（動）」這句界定品牌定位的傳播金句，隨著影片大熱而讓消費者朗朗上口，這波行銷策略的成功，丁維翰歸納了四點，包括消費者想看的內容、音樂/舞蹈直線劇情、分波行銷的系列影片、以及有節制地置入。丁維翰強調，廣告行銷人常常受到預算限制，曾經有前輩傳授他『偏門』的概念，他解釋，所謂偏門，就是好的創意。

(中時電子報)