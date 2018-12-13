影》飛腳踹頭！前世足金童穆勒遭紅牌罰下

2018年12月13日 16:08 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

How’s Muller surprised he’s received a red 🤕🤕 pic.twitter.com/VEzArVBdSK — Steven Casey (@SCasey87) 2018年12月12日

2010南非世足賽榮獲「最佳年輕球員獎」、2014年貢獻5球助德國稱霸巴西世足賽的拜仁慕尼黑球星穆勒（Thomas Muller），13日在歐冠聯賽中躍起截球，竟然一腳踹在阿賈克斯左後衛塔利亞菲柯（Nicolas Tagliafico）的頭上，立刻被裁判以紅牌罰下。

這場歐冠E組最後1輪賽事在阿姆斯特丹進行，拜仁與地主阿賈克斯都已篤定晉級16強，阿賈克斯獲勝才能拿下分組冠軍。第75分鐘被被「踹頭」的塔利亞菲柯，縫了數針後繼續上場拚戰，最後竟在全場補時第5分鐘破門，讓比賽以3比3戲劇化踢和，也很神奇。

此役踢得相當狂野，拜仁開賽13分鐘就由波蘭前鋒萊萬多斯基（Robert Lewandowski ）先馳得點，下半場兩隊各被紅牌罰下1人，第82分鐘阿賈克斯以2比1反超，拜仁隨後卻在3分鐘內連進兩球，最後才由塔利亞菲柯的進球畫下句點。

拜仁以E組冠軍晉級16強，歐洲時間下周一將抽籤決定淘汰賽對手。不過見紅的穆勒在16強首回合將遭追加禁賽，歐足聯紀律委員會也將決定追加禁賽是否不只1場。從畫面來看，穆勒這腳雖然怵目驚心，但他是在阿賈克斯長傳換邊時，於跑動中盯著球起跳，應該不是故意踢人。

(中時電子報)