人文科技跨域結合 AI機器人也能寫書法

2018年12月13日 16:51 旺報 李侑珊

台灣大學、中正大學與明道大學共同合作，以人工智慧技術結合書法，機器人也可以寫出宋徽宗的「瘦金體」與王羲之的「行書」，呈現人文藝術與科技的跨界合作。（李侑珊攝）

科技部主辦的「2018未來科技展」於13日登場，展出國內逾百項科研前瞻技術成果，伴隨AI浪潮發燒，台灣大學、中正大學與明道大學共同合作，以人工智慧技術結合書法，機器人也可以寫出宋徽宗的「瘦金體」與王羲之的「行書」，呈現人文藝術與科技的跨界合作。

「2018未來科技展」13至15日在台北世貿三館舉行，今年首度採用公開徵件方式，吸引各大專校院提出超過400項的創新技術報名，最終選出81項具前瞻突破的學研技術，搭配42項法人及園區創新應用技術，共同展出123項兼具「產業應用性」與「科學突破性」之代表性技術。

伴隨AI技術風生水起，現場更展出書法與人工智慧結合的人機器具，明道大學通識教育中心主任林俊臣表示，之所以投入研發機械手臂撰寫書法的機器人，在於推動人文與科技跨域結合，目前機器人能夠書寫的字體，即以宋徽宗的「瘦金體」與王羲之的「行書」為主，主要是兩款書法字體較易於書寫、臨摹。

林俊臣也提到，人體在進行書寫動作時，字體的呈現來自於身體的協調性，AI是機器人，無法比照人體而出現寫字的變化，呈現出來的字體較為呆版，不過科技逐漸進步，人機與書法逐漸磨合，相信未來機器能一定能找到更有人性的書寫姿態。

台大資工系助理教授江振國則說，開發這款書法機器人耗時半年的時間，過程中，故宮有協助提供數位化典藏資料，目前人機可使用的書法字約有1000多個。

對於國內學研結果不斷創新，科技部長陳良基表示，國內學研界的科研實力臥虎藏龍，去年首次辦理未來科技展，後續已有相當不錯的媒合成效。

陳良基並指出，台灣學研界潛藏的充沛研發創新能量，政府有責任營造一個友善的商業化環境，協助完成商品化的最後一哩，去年首屆「未來科技展」已成功搭建產學研界的商業交流媒合平台，今年擴大展出，相信在13至15日的三天展期中，不但能深度呈現這些科技突破將成為改變未來人類行動生活的關鍵技術，創造全新價值的想像空間，更重要的是透過本次學研界技術的開花結果，讓全世界看到台灣的科研實力。

科技部表示，本次展區共分成「生技與新藥」、「醫材」、「AI智慧應用/電子/光電」、「金屬化工與新穎材料」等四大技術主題區，以及「智慧醫院」、「量子電腦」、「人文科技」等三大特色專區。此外，在展場二側的舞臺區位置則分別規劃聚焦探討當紅議題的主題趨勢論壇區、逾50場次的現場技術發表區，以及鎖定產業人士進行的媒合服務商談區。本次展出規模更甚以往，預計參觀人潮與媒合成效將雙創新高，參觀人次估計超過5萬人，將可締造至少5000萬元的媒合商機。

(旺報 )