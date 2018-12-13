柯文哲爆《金剛經》何解？網友摘錄聖嚴法師詳解

2018年12月13日 16:25 工商 崔慈悌

對此次「蔡柯會」，台北市長柯文哲全程表情冷淡，柯文哲表示「我本來就是這個樣子」，未來小內閣成員也會與民進黨人才正常交流，至於星雲大師說自己是「台灣中國人」，媒體詢問柯的看法，柯則引金剛經的說法，暗示外 界不要執著於名相。

蔡英文選後今天首次與台北市長柯文哲在北門會面，蔡英文表現熱絡，在致詞還特別肯定柯市府，對於「軸線翻轉」的努力。

蔡英文指出，今天會面後，更暸解北市府的下一階段需要中央幫助的地方，也會讓北市府與中央下一階段合作要聚焦且更有效率，她也向柯文哲連任道賀，強調兩人見面主要是選後與下一個階段的施政計畫，也盤點中央政府、尤其是行政院在計畫上的合作。

蔡英文也肯定柯文哲上任後，為台北市帶來的改變，她說，台北是她出生成長的地方，這麼多年來看到台北車站改建，周邊地貌地景的改變，尤其「軸線翻轉」，台北人聽很久了，過去4年在北市府努力之下，「軸線翻轉真的開始了」。

今天的蔡柯會，無論是在視察北門廣場或在北門郵局內聽取簡報，蔡柯兩人眼神都沒有交集。不過蔡英文在聽取簡報時，隨扈遞來一張紙條，讓蔡笑了出來，她遞給柯文哲看，柯也笑了一下。

媒體詢問紙條內容，蔡英文向柯文哲詢問是否要念出來，柯文哲說「不要念！」蔡則笑說，「不要念喔，是說媒體說我們沒互動」，但蔡英文說，沒互動是因為要專心「至少我是要專心聽簡報，讓我對台北市建設發展有很好瞭解」。

媒體也詢問在轉場15分鐘內是否有談到政治議題？蔡英文說，剛才不是只他們兩個，是很多人在場，談很多東西，但「不管你相不相信，談的內容就跟簡報差不多事情」。

對媒體質疑柯文哲看起來很緊張，柯文哲說，「我跟你講，我放輕鬆就會亂講話，所以我幕僚都告誡我不要亂來」，他說，在現場的總統府發言人林鶴明是從前市府發言人，會面前都有先協商，「講什麼都套好招了，我是很乖地按照劇本演」。

媒體說柯表情嚴肅，柯回答，我本來就是這個樣子，這是「本來面貌」，並提到以前在教學生時，學生遠遠看到他就躲起來。

至於未來是否會延攬綠營人馬進入小內閣，或是否有自己的人馬進入行政院的內閣團隊？柯文哲想了一下說，我很少開除部下，都是我的部下開除我，「本來這裡做一做，再到那裡做一做，這很正常」，如果國民黨跳到民進黨比較奇怪，我比較中性，和民進黨和國民黨人才交換來交換去很正常。

對星雲大師稱自己是「台灣中國人」，媒體也詢問柯的看法，柯文哲未正面回應，而是引用金剛經的說法「若有我相、人相、眾生相、壽者相，即非我相、人相、眾生相、壽者相」，暗示大家不要執著在名相上爭執不休。

另有網友(chathamcat)回應柯文哲語意，並摘錄聖嚴法師的講解，：「我相」是個人與另一人相處而存在；「人相」是因為我相而存在；「眾生相」是從我與許多人相處而存在；「壽者相」是自我中心在時間上的延續。如果世界上只有「我」一個人，便不會感覺到我的存 在，因為有我與別人的相對比較，才有自我價值的出現。我的成敗得失，是相對於別人的存在而浮現出來。一旦能夠把自我價值的情執化解消融，便會體驗到《金剛經》所說的無我、無人、無眾生、無壽者的四相，其實就是自我的消融，也就是自我的最高人格的完成。

(工商 )